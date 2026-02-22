El Arosa visita al colista con la intención de coger impulso en la tabla

El Arosa viaja esta tarde a la casa del colista, el Barbadás, para disputar un encuentro (17.00 horas) en el que el equipo arlequinado tiene muchas más cosas que perder de las que puede ganar. Sobre el papel, los vilagarcianos son superiores, algo que deberán demostrar sobre el césped para seguir en la persecución del Compostela al que tienen a cinco puntos de distancia, aunque los santiagueses tienen un encuentro menos.

Los ourensanos llegan al encuentro en plena racha negativa, con una victoria en los últimos cinco encuentros, lo que les ha llevado a situarse como colistas, mientras los arlequinados han comenzado con mucha fuerza 2026, aunque sufrieron un tropiezo la semana pasada en el Manuel Jiménez, al empatar con el Alondras.

Gonza es consciente de que el rival «va a salir muy necesitados para sumar, pero me espero un partido en el que el Arosa sea capaz de imponer su plan de partido y que, sobre todo, sea capaz de mantenerlo durante el máximo tiempo posible. A nivel mental tenemos que entrar enchufados y saber qué partido nos jugamos».

Además del Arosa, el Céltiga recibe esta tarde en el Salvador Otero (16.45 horas) a un CD Barco al alza. Los ourensanos llegan al encuentro después de sumar cuatro triunfos de forma consecutiva y con opciones de engancharse a la lucha por el play off después de haber escapado de la zona de descenso. Los isleños también afrontan el encuentro con mucha moral después de vencer en el descuento al Estradense el pasado miércoles, en un duelo aplazado.

Noticias relacionadas

Por último, el Cambados recibe al Boiro en Burgáns (17.00 horas) en un partido de dos equipos que atraviesan una pobre racha de resultados y que necesitan reivindicarse, especialmente el Cambados, que marca en estos momentos la línea de salvación en la Tercera RFEF.