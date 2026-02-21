Una ocasión del Sigaltec para alejar los fantasmas del descenso

El Sigaltec viaja hoy a Navia, en Asturias, para medirse al La Magaya, el penúltimo clasificado y uno de los equipos que más puntos recibe de sus rivales. Los vilagarcianos tratarán de romper su racha negativa de tres derrotas consecutivas, resultados que no le han permitido despegarse de la zona baja, a la que aventaja por tan solo un triunfo en su casillero.

Más duradera es la racha que viene arrastrando el Navia La Magaya, que suma seis derrotas consecutivas, la última contra el Bosco Salesianos, el colista de la categoría, lo que ha provocado que el equipo se haya ido hundiendo en la clasificación.

En la primera vuelta, los vilagarcianos sumaron un buen triunfo ante los asturianos, al imponerse por 87-74, un duelo en el que brilló, por encima de todos, Pablo Fernández Carballo, que anotó 28 puntos, capturó tres rebotes, dio tres asistencias y sumó un 15 de valoración. También brilló Manu Bello, con 15 puntos, dos asistencias y 18 de valoración. El peligro de los asturianos es Javier Prieto, que suma 15,4 puntos por encuentro y una media de 5,7 rebotes.