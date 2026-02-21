Un mermado Asmubal busca pescar en terreno asequible

El Inelsa Solar visita esta tarde el feudo del Aula Valladolid en partido que se disputa a las 18:30, y que se podrá seguir por el streaming que sirve en su página web la Federación Española. De partida, se presenta como un rival propicio, un equipo que es undécimo en la zona baja y que llega apretado por no caer a la zona de descenso, con 9 puntos en la tabla empatado con su vecino Hand Vall Valladolid, y tan sólo uno por arriba del descenso que marca el Porriño.

La duda es el nivel que pueden ofrecer las meañesas, por cuanto Juan Costas viajará con el plantel mermado de efectivos, sin poder contar Sofía Arangio, pendiente de resonancia en su rodilla por lesión el pasado fin de semana, a la que suma las ya consabidas de Nicole y Raquel Sineiro. La noticia positiva es que se prevé que Laura Miniño esté para jugar y represar a las canchas.

Clave se antoja el tono defensivo de las verdinegras para maniatar a un club pucelano que, de por sí es, junto con el colista Perdoma canario, el que menos goles anota, promediando tan sólo 23 tantos por partido. Eso sí, atención sobremanera para atar en corto a Natalia Garcés, la lateral izquierda que es la máxima artillera, no sólo del equipo, sino de la liga, promediando 7 goles por encuentro.

El precedente de la primera vuelta es de un 28-19 en Coirón en un partido en que las meañesas fueron netamente superiores. Cierto que queda por confirmar si hoy en Valladolid son capaces de sobreponerse a las bajas. De conseguir un triunfo, y aún a falta de siete jornadas, el Inelsa Solar con 19 puntos se pondría a un paso de certificar matemáticamente la permanencia en Plata.

Por su parte en Primera Autonómica, el Rasoeiro visita esta tarde la cancha coruñesa del Noroplaza Atlántico, (19.00 horas). Partido complicado para los de Pablo Sixto que visitan al quinto clasificado y que, con 20 puntos, pelea por meterse en la final-4 para la segunda plaza de ascenso. Ángel Ramos y Henrique Gabriel Lourenço, son los jugadores a maniatar si se quiere tener algún chance para sorprenderlos esta tarde.

Mientras, en Segunda Autonómica arranca este fin de semana la segunda fase de liga. En el grupo que lucha por el título, el Asmubal se estrena recibiendo en Coirón a la Sar hoy a las 18:30. En esta fase exprés con tan sólo ocho jornadas, a las primeras de cambio, los de Thiago Jordan tienen que buscar un triunfo para aspirar a soñar. Y, en el grupo de por el hipotético descenso, el Arousa recibe esta noche al Balonmán Miño en Carril.