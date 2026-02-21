Duelo clave para Os Ingleses ante el Kaleido de Vigo

Os Ingleses disputa esta tarde, a partir de las 16.00 horas, un duelo clave en la segunda fase de la liga. Será en Vigo, ante el Kaleido Universidade de Vigo RC, un equipo que ocupa la tercer aposición d ela tabla y que atraviesa una clara línea ascendente, con resultados que confirman su buen momento, incluyendo la reciente victoria frente al propio CRAT, que se mantenía invicto hasta entonces. Los vilagarcianos, por su parte, son segundos, a tan solo un punto del liderato.

El duelo de esta tarde será de intensidad y nivel, con dos equipos que buscan afinar su juego de cara a los play offs. El entrenador de Os Ingeleses, David Lema, señala sobre el rival que «viene en una línea ascendente clara, viene de ganarle a CRAT. En la melé lo están haciendo bien pero nosotros tenemos buena melé, podemos competir. En la touch trataremos de imponer nuestra ventaja en altura». Tras este compromiso, sa Os Ingleses solo les restará un partido de esta segunda fase, que será ante el CRAT en Fontecarmoa, duelo que definirá la clasificación final y los cruces en las semifinales de la competición.