Un doble duelo para asaltar el play off

El Mariscos Antón Cortegada tendrá este fin de semana un doble duelo que le puede catapultar a los puestos de play off de ascenso, superando al Romakuruma, equipo con las mismas victorias pero con dos encuentros más en su casillero. Las vilagarcianas se enfrentarán hoy al líder, el intratable Maristas Coruña, que tan solo ha perdido dos encuentros, los dos lejos de su cancha, donde no ofrece las mismas prestaciones, algo que quieren aprovechar esta tarde, a partir de las 19.30 horas, las vilagarcianas. Las coruñesas llegan después de encadenar una racha de siete victorias consecutivas.

Más asequible parece, sobre el papel, el duelo que las vilagarcianas afrontarán mañana en el Sara Gómez, a partir de las 16.30. El equipo de Manu Santos se enfrentará al Manresa CBF, escuadra que trata de alejarse de la zona baja de la clasificación . Las vilagarcianas ya consiguieron superar a ese rival en el encuentro de la primera fase, cuando vencieron en Manresa por 57-64, con una gran actuación de Christabel Ezumah y Cris Loureiro.