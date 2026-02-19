Medalla de bronce para Irene Diz en Padrón

La joven ajedrecista del Fontecarmoa Irene Diz consiguió el bronce en el Campeonato Gallego en la categoría sub-18 en las pruebas que la Federación Galega de Xadrez organizó durante estos carnavales en el Hotel Scala de Padrón. La vilagarciana completó un torneo espectacular siendo superada tan solo por Nerea Cereijo, del CA Padrón, y por Pura Diéguez Novoa, del CX Bernchosey, en un año en el que debuta en la categoría juvenil. Este bronce supone un metal más para su palmarés, que ya sum`´o una medalla igual la pasada temporada, cuando todavía era cadete.

Las buenas noticias para el Xadrez Fontecarmoa no se acabaron en Diz, ya que el club regresó a Vilagarcía con una medalla de oro, la que consiguió Asier Cores en la categoría sub-8. El vilagarciano fue el mejor de una competición en la que consiguió imponerse a Danna González, del Xadrez Mos y a Roi Bello, del Xadrez Xiria de Carballo. En la competición participaron unos 140 ajedrecistas de toda Galicia, con un alto nivel.

A las entregas de premios acudieron el alcalde Anxo Rey, la teniente alcalde Chus Campos y el concejal de deportes José Luis Mariño, así como representando a la Federación Galega, su presidente Gaspar Carnero, el vicepresidente Anxo Vilas, la secretaria Raquel Calleja, el juez único de la Federación Jesús Vázquez y el tesorero Antonio Espiñeira.

En Semana Santa, se disputarán las categorías sub-10, sub-12, sub-16, sénior, femenino y veteranos, que contarán con una inscripción superior a los 300 jugadores.