Masiva presencia de la flota arousana en Castrelo de Miño

La flota arousana tendrá una presencia masiva en el Campeonato Galego de Inverno que se disputará el próximo sábado en aguas del embalse de Castrelo de Miño (Ourense). En total, está previsto que participen 72 palistas en las categorías júnior, sub-23, sénior, veteranos y paracanoe. Las pruebas serán de carácter individual sobre un total de 5.000 metros sin porteos.

El club que más representantes presentará en Castrelo de Miño será el Illa de Arousa, que acudirá con 19 palistas, mientras que As Torres lo hará con 17. También estarán presentes el Breogán de O Grove (12), Náutico de Pontecesures (10), Cambados (8), Náutico O Muíño de Ribadumia (4) y Mar de O Grove (2).

Entre los palistas que acudirán a Castrelo de Miño destaca la presencia de nombres como los de Tono Campos, Diego Romero, Tania Álvarez o Fernando Busto entre otros. Esta es la tercera prueba de un calendario que se va a ir apretando a partir de marzo, con la celebración de los primeros selectivos internacionales y las pruebas de carácter nacional.