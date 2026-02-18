Balonmano
El Rasoeiro se asoma de forma peligrosa al descenso
Los grovenses son colistas cxon solo dos puntos, a cinco de la salvación
Aunque no matemáticamente, el Paraíso do Marisco Rasoeiro es firme candidato a perder la categoría. A falta de siete jornadas y 14 puntos en juego, los groveses, colistas con tan sólo dos puntos junto con el Carballal, copan las dos plazas de descenso, y están a cinco de la salvación que marca del Xiria B con 7 puntos. Esta última jornada, anticipada en el calendario, el Rasu cayó en Redondela ante la Sar por un contundente 38-22. Más que lo matemático, pesa o anímico para las siete jornadas que restan. De ellas, para el milagro, dos son las marcadas en rojo: las que recibirán en Monte da Vila a Xiria y Carballal, que son los rivales directos para poder tener chance. Línea 21 también en O Grove y, a domicilio, Atlántico, Chapela y Lavadores son los otros que restan.
El último cartucho para aferrarse a la permanencia ha sido el fichaje de Luiggy Ernesto López, primer línea dominicano de 26 años, procedente del Cisne y que llega para aportar gol. En los dos partido disputados materializó 7 y 5 dianas, el último el disputado en Redondeda ante la Sar, donde vio abortada su participación en el min. 38 por descalificación, pero aún así acabando así como máximo goleador del cuadro meco.
En Segunda Autonómica comienza este próximo fin de semana la fase por el título más el teórico descenso. En el grupo por el título, el Asmubal competirá con Arteixo, Moaña, Sanxenxo, Sar, Pontedeume y Seis do Nadal. Se disputará por modalidad de criterio olímpico, en que los equipos entran arrastrando puntos de la primera fase conseguidos ante equipos de su grupo, y frente a los que ya no volverán a jugar. Así las cosas, el Asmubal meañés se medirá sólo a Sar, Seis do Nadal, Moaña y Tui, completando así a doble vuelta ocho jornadas.
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
- Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa