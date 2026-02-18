El Rasoeiro se asoma de forma peligrosa al descenso

Aunque no matemáticamente, el Paraíso do Marisco Rasoeiro es firme candidato a perder la categoría. A falta de siete jornadas y 14 puntos en juego, los groveses, colistas con tan sólo dos puntos junto con el Carballal, copan las dos plazas de descenso, y están a cinco de la salvación que marca del Xiria B con 7 puntos. Esta última jornada, anticipada en el calendario, el Rasu cayó en Redondela ante la Sar por un contundente 38-22. Más que lo matemático, pesa o anímico para las siete jornadas que restan. De ellas, para el milagro, dos son las marcadas en rojo: las que recibirán en Monte da Vila a Xiria y Carballal, que son los rivales directos para poder tener chance. Línea 21 también en O Grove y, a domicilio, Atlántico, Chapela y Lavadores son los otros que restan.

El último cartucho para aferrarse a la permanencia ha sido el fichaje de Luiggy Ernesto López, primer línea dominicano de 26 años, procedente del Cisne y que llega para aportar gol. En los dos partido disputados materializó 7 y 5 dianas, el último el disputado en Redondeda ante la Sar, donde vio abortada su participación en el min. 38 por descalificación, pero aún así acabando así como máximo goleador del cuadro meco.

En Segunda Autonómica comienza este próximo fin de semana la fase por el título más el teórico descenso. En el grupo por el título, el Asmubal competirá con Arteixo, Moaña, Sanxenxo, Sar, Pontedeume y Seis do Nadal. Se disputará por modalidad de criterio olímpico, en que los equipos entran arrastrando puntos de la primera fase conseguidos ante equipos de su grupo, y frente a los que ya no volverán a jugar. Así las cosas, el Asmubal meañés se medirá sólo a Sar, Seis do Nadal, Moaña y Tui, completando así a doble vuelta ocho jornadas.