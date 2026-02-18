Céltiga y Estradense retoman su duelo aplazado

Céltiga y Estradense regresarán al Salvador Otero esta tarde (19.30) para disputar el encuentro que tuvo que aplazarse hace dos semanas debido al temporal. El técnico de los isleños, Luis Carro, es consciente de las dificultades que supone para un equipo como el Céltiga jugar un encuentro de esta importancia durante la semana, pero asume que «hay que acertar con los jugadores que estén más frescos». Carro asegura que el duelo con el Estradense es «dificilísimo y el encuentro es una muestra de lo que es la categoría, ya que ganar nos pone muy cerca del play off, pero perder nos puede obligar a mirar hacia abajo».

El técnico del Céltiga reconoce que los dos próximos encuentros, que se van a disputar en el Salvador Otero, contra Estradense y CD Barco, van a ser claves «para encaminar un poco la permanencia, junto a los dos derbis que llegarán después ante el Boiro y el Cambados». El técnico del Céltiga destaca al Estradense como uno de los mejores equipos de la categoría, escuadra que «ha comenzado a mirar hacia arriba y que llega en muy buena dinámica», destacando la calidad de sus jugadores y que va a ser uno de los equipos que luche por clasificarse para el play off de ascenso. El objetivo de los isleños es sacar adelante este encuentro pendiente y seguir manteniendo los buenos números que tiene el Céltiga cuando juega como local en el Salvador Otero, donde tan solo ha perdido dos encuentros (Arosa y Boiro), lo que indica la fortaleza que está manteniendo la escuadra de Luis Carro en A Illa.