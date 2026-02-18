Fútbol
El Arosa fletará buses para la afición a cinco partidos clave
La junta directiva del Arosa SC ha decidido aumentar el número de desplazamientos para los que fletará autobuses para su afición. A los cuatro desplazamientos anunciados en la asamblea, se sumará otro más; Viveiro, Lugo, Barbadás, A Coruña y O barco, los cinco viajes más largos que le quedan al equipo esta temporada.
Los buses a Barbadás y A Coruña serán gratuitos para los socios de carné especial, mientras que las demás categorías pagarán cinco euros. El autobús a O Barco será gratuito para todos los socios. Con esta iniciativa, el club busca fomentar el apoyo al equipo lejos de A Lomba, ya que son conscientes de que «su aliento es fundamental para el grupo». El primero de los viajes será el próximo domingo, cuando los arlequinados viajen a Barbadás. Los socios pueden anotarse desde hoy al viaje en las oficinas de la entidad.
