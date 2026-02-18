Ana Ferro se proclama campeona gallega en Vigo

La vilagarciana Ana Ferro, del Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai se proclamó campeona gallega de Lucha sénior en el certamen disputado en el pabellón de Teis, en Vigo, un campeonato en el que cuajó una actuación de sobresaliente.

La vilagarciana logró alzarse con el título de campeona gallega, demostrando un excelente nivel tanto físico como técnico a lo largo del campeonato. Su rendimiento confirmó el buen momento deportivo que atraviesa y el trabajo realizado durante la temporada.

La próxima cita para la vilagarciana será el día 28, cuando viajará a Murcia tras ser convocada por la Federación Galega de Loita para participar en la Copa de la Reina, una competición de alto nivel nacional que reunirá a las mejores luchadoras del Estado. Desde el Club Senín confían en la dinámica positiva en la que ha entrado la vilagarciana.