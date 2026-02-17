María Angulo: «En esta liga no te puedes relajar nunca»

María Angulo ya está de vuelta y el Mariscos Antón Cortegada lo notó de inmediato. La ala-pívot vitoriana reapareció tras casi dos meses de baja por una luxación en el hombro y su impacto resultó determinante en la victoria lograda en la pista del Barakaldo (67-77), la undécima del curso para el equipo que dirige Manu Santos.

La jugadora mantiene muy presente el momento en el que todo se torció. Fue el 21 de diciembre, en el duelo ante el Ibaizábal. Un mal gesto desembocó en la lesión y en un parón que la apartó durante cuatro encuentros. El regreso, consumado el pasado domingo, dejó una carta de presentación contundente: 15 puntos en 15 minutos, energía en el rebote, ayudas defensivas y presencia constante en ambos lados de la cancha.

«La vuelta fue buena. Tenía muchas ganas de volver y ayudar al equipo. El hombro todavía no está al 100%, pero me sentía preparada. Entrené bien durante la semana y las sensaciones eran buenas», explica Angulo. Con un vendaje específico para ganar estabilidad, se sintió cómoda desde que el técnico le indicó que era el momento de entrar. «Tenía claro que tenía que jugar sin pensar en el hombro y me sentí muy tranquila en la cancha. A medida que pasaban los minutos me fueron saliendo mejor las cosas y, lo mejor de todo, es que ganamos».

El triunfo en Barakaldo exigió oficio. El Cortegada atravesó fases complicadas, pero supo sostenerse y rematar cuando el partido pedía cabeza fría, confirmando la igualdad de una categoría sin margen para distracciones. «En esta liga no te puedes relajar nunca. Nosotros somos un ejemplo de ello, porque hemos perdido, por ejemplo, contra el Arxil que está en zona baja, y hemos ganado al segundo», subraya la vitoriana. En esa lectura encaja también su análisis del rendimiento colectivo: «Hemos tenido momentos en los que no jugamos tan fluido. Pero cuando salimos duras, haciendo las cosas y los básicos en los que nos insiste el entrenador, todo resulta más fácil».

En lo personal, Angulo mira al tramo decisivo con un deseo claro: continuidad. «La verdad es que en pretemporada tuve la mala suerte de una rotura de fibras en el isquio y ahora dos meses con el hombro. Ahora ya toca mirar hacia adelante y aportar mi 100%», apunta. Su media se sitúa en 6,1 puntos, con un 52% de acierto, en algo más de 18 minutos por encuentro; cifras que no siempre reflejan su influencia, pero sí ayudan a explicar por qué su mejor actuación del curso llegó justo en el día de su vuelta. Con ella en pista, el Cortegada gana alternativas en el poste y una referencia delante y detrás.

Tras tres años en el Unibasket Logroño, con el que consiguió el ascenso a Liga Femenina Challenge en la fase disputada el pasado año en Vilagarcía de Arousa, Angulo confía en volver a verse en unas eliminatorias de ese tipo con la camiseta vilagarciana. El objetivo de las cuatro primeras plazas aún queda lejos, pero el vestuario se agarra a la mejora. «Tenemos un grupo muy bueno y estamos trabajando bien para conseguirlo», remata.

Noticias relacionadas

El calendario, además, no dará tregua. El Mariscos Antón Cortegada afrontará doble compromiso el próximo fin de semana en el Pabellón Sara Gómez: el sábado (19.30 horas) recibirá al líder Maristas Coruña y el domingo (16.30) disputará el aplazado ante el Manresa.