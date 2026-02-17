Las bajas lastraron a un Asmubal ante un experto Getasur (25-29)

El Inelsa Solar Asmubal cayó ante un Getasur, que puso sobre la cancha más empaque y experiencia que las meañesas. Lo cierto es que las de Juan Costas llegaban muy condicionadas por las bajas: Laura Miniño, que aún no estaba para competir por su lesión de tabique, y que salía únicamente a lanzar los siete metros; la brasileña Nicole Luz, que aún no ha podido retornar por cuestiones de documentación; Raquel Sineiro, en el dique seco por un tobillo; y, en este partido, cuando peleaba de lleno el choque tras la mejora defensiva en la segunda parte, se producía lesión de rodilla de Sofía Arangio.

Así las cosas, la situación parecía torcerse conforme avanzaba el choque. En el primer tiempo las verdinegras tutearon a las madrileñas. En esa fase llevaron la iniciativa en el marcador, con las madrileñas viviendo más de contragolpes propiciados por pérdidas meañesas. Fue mediado el período que el Getasur cambió a una defensa 5-1 ante la que, carentes de un central natural, se atragantaron las verdinegras. Ello acentuó las pérdidas, que allanó el terreno a las madrileñas para irse arriba al descanso (13-16).

En la segunda parte el 6-0 defensivo meañés se hizo más férreo, lo que le permitió materializar de salida un parcial de 5-2 para empatar y encajando esos dos goles desde los siete metros. Ello obligó a un tiempo muerto del Getasur para tratar de desatascar la situación. Al poco, la lesión de Sofía Arangio, que suponía un palo anímico añadido. Además, una racha de pérdidas volvió a hacer asomar los contragolpes visitantes (18-21), renta que empezaba a tornarse en muro. Aparecío Sabela Miniño que, como lateral para la ocasión, dejó sello con su abanico de lanzamientos (23-23). La fortuna tenía que acompañar a las meañeses para tener chance, y esta acabó por abandonarlas para el 25-29 final.

Juan Costas valoraba lo acaecido: «aún sin hacer buen partido y costas de efectivos, estuvimos luchando y tuteando al Getafe, y en los momentos decisivos es cuando más se notan la ausencias de jugadoras importantes». La derrota les hace ceder un peldaño en la tabla, para volver a la séptima plaza en detrimento de la Sar. A falta de ocho jornadas, la permanencia, que era el objetivo prioritario esta temporada, se da por logrado.

Ficha del partido:

INELSA SOLAR ASMUBAL: Irene y Uxía; Arangio (3), Sabela (8), Currás (2), Ballada (4), Vera (1), Romero, Luna (2), Domínguez, Miniño (2), Muñiz (3), Vanesa y Shaila.

GETASUR: Sandra y Arnay; Aranda, Peña (1), Gallego (3), Abellán (5), María (2), Díaz, Caballero (2), Andrea (3), Virginia (4), Merchán, Cazán y Helena (9).

MARCADOR CADA 15 MINUTOS: 8-6; 13-16; 18-20; 25-29.