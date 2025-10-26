El Sigaltec Vilagarcía aguantó un cuarto al potente Marín Peixegalego para acabar claramente superado por uno de los mejores equipos de la categoría. El equipo de Luis Gabín plantó cara en el primer cuarto, un cuarto que fue muy igualado, con el el Sigaltec agarrándose a un gran Kovac para mantener sus opciones en el encuentro. Sin embargo, todo cambió en el segundo cuarto, donde el Marín Peixegalego mostró un gran acierto en la anotación ante un Sigaltec que no era capaz de frenar el aluvión ofensivo ni de igualarlo en el aro contrario.

En el tercer cuarto regresó la igualada entre los dos equipos, pero eso impedía a los vilagarcianos limar la ventaja adquirida con anterioridad, mientras los visitantes tiraban de su amplia rotación. En el último cuarto, el cansancio le pasó factura al Sigaltec, que vio como los visitantes ampliaban todavía más su ventaja. Los vilagarcianos viajarán el próximo fin de semana a Culleredo para medirse al Traumacor, un rival que, sobre el papel, es más asequible que los marinenses. 58-86 Sigaltec - Marín Peixegalego SIGALTEC: Mateo Bello (5), Raúl Santórum (0), Pablo Fernández (7), Miguel Gil (10), Adrián Kovac (12) ---quinteto inicial--- Jorge Rodríguez (12), Pedro Sabugueiro (5), Pedro Santórum (0), Carlos Caamaño (5), Dani Rey (0) y Álvaro Rodríguez (2). MARÍN PEIXEGALEGO: Jack Connell (11), Miguel Souto (19), Álvaro Filgueira (7), Darmell Hogan (4), Hugo Rey (11) ---quinteto inicial--- Miguel Paz (9), Andrés Cardito (0), Kevin Van Wijk (7), Masai Olatunde (12), Adrián Álvarez (0), Siro Mulugueta (3) y Rodrigo Pulleiro (3). PARCIALES: 15-17; 30-43 (15-26); 46-61 (58-25). ÁRBITROS: Iris Díaz y Víctor González. Señalaron 21 faltas personales a los locales y 22 a los visitantes. Excluidos Pablo Fernández Darmell Hogan.