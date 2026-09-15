'La maldición de Widow's Bay' arrasa en unos Emmy que honran la partida de estrellas.

La serie de Apple TV 'La maldición de Widow's Bay' arrasó este lunes en la 78º edición de los Emmy al alzarse con seis premios, que se suman a los ocho logrados en la ceremonia de los galardones creativos, en una gala que honró la memoria de estrellas de Hollywood como Dolly Parton, Rob Reiner y Catherine O’Hara.

Con 14 estatuillas en total, la sátira de terror, que debutaba en esta edición, logró el premio a mejor proyecto de comedia, superando a 'Hacks', su mayor contrincante; mientras que su protagonista, Matthew Rhys, obtuvo el Emmy a mejor actor de comedia.

También arrasaron en los apartados a mejor actor y actriz de reparto, para Kate O'Flynn y Stephen Root, respectivamente, así como mejor guion y mejor dirección para una serie de comedia.

Por su parte, la serie médica 'The Pitt', la miniserie 'DTF St. Louis' y el espectáculo del Super Bowl del puertorriqueño Bad Bunny quedaron empatadas con siete galardones en total cada uno.

'The Pitt' se llevó por segundo año consecutivo el Emmy a mejor proyecto en el apartado de drama, con Noah Wyle, de nuevo, como ganador en la categoría a mejor actor, mientras que 'DTF St. Louis', de HBO, conquistó el apartado a mejor miniserie.

'The Pitt' se alza con el Emmy a mejor serie de drama por segundo año consecutivo. / EFE

Jean Smart, Sally Field y Matthew Rhys hacen historia

La noche contó con varios hitos como el de Rhys, quien se convirtió en el primer actor en la historia de los Emmy en ganar en dos categorías a mejor actor principal, tanto por 'La maldición de Widow's Bay' como por la miniserie 'The Beast in Me'.

Jean Smart ganó su quinto Emmy (y el octavo de su carrera) como la diva de la comedia Deborah Vance, convirtiéndose en la primera intérprete femenina en alzarse con un premio a mejor actriz por cada temporada de la serie de comedia 'Hacks'. Por su parte, Sally Field obtuvo el galardón a mejor actriz de una miniserie o película por 'Criaturas luminosas', consolidándose como la más longeva en obtener este premio en dicha categoría.

Jean Smart, primera mujer en ganar un Emmy por cada temporada de una serie. / Agencias

La 78º edición de los Emmy también destacó por el homenaje a la partida de grandes estrellas de Hollywood, como Dolly Parton, Catherine O’Hara y Rob Reiner, quienes recibieron tributos en honor a su memoria por parte de varias celebridades, como Sally Field, Macaulay Culkin o Jamie Lee Curtis.

Asimismo, Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala tras recibir el premio humanitario Bob Hope, que reconocía su labor altruista en el impulso de la investigación de la enfermedad de Parkinson.

'Euphoria', 'The Bear' y 'Stranger Things' se despiden sin glorias

Algunas de las series que en otras ediciones brillaron por el impacto que generaron en la televisión durante los últimos años y que se despedían en esta edición como 'Euphoria' y 'Stranger Things', pasaron por estos premios sin pena ni gloria.

Incluso de 'The Bear' se fue con las manos vacías. Su última y quinta temporada solo logró un Emmy, de los 8 a los que aspiraba, a mejor actor invitado para el fallecido Reiner.

Tampoco reconocieron el talento latino. El actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac ('Bronca'), que aspiraba al Emmy a mejor actor de miniserie, fue derrotado por Rhys en 'The Beast In Me', mientras que el colombiano Carlos Manuel Vesga ('Pluribus') perdió en la categoría de mejor actor de serie de drama.

Apenas hubo menciones políticas en esta edición. Quizás la más llamativa fue la de Alan Cummings, quien tras ganar el premio a mejor serie de competencia de telerrealidad por 'The Traitors', invitó a las audiencias a registrarse a votar para las próximas elecciones de medio mandato estadounidenses de noviembre.

Entre los asistentes a este evento destacó el britanico Tom Holland, acompañando a Zendaya, así como la colombiana Sofía Vergara, quien hizo entrega de uno de los galardones.

Y uno de los momentos más sorprendentes fue cuando apareció en pantalla la estrella estadounidense Taylor Swift para hacer una parodia junto a parte del elenco de 'Law and Order' ('Ley y orden').