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Quevedo reina en Spotify: ‘La Graciosa’ es la canción del verano en España

El artista grancanario coloca tres temas entre los diez más escuchados de la temporada y ‘La Graciosa’ supera los 148 millones de reproducciones

Los ‘yayos’ de Adopta Un Abuelo versionan ‘La Graciosa’ de Quevedo

Los ‘yayos’ de Adopta Un Abuelo versionan ‘La Graciosa’ de Quevedo / Adopta un abuelo

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Mar Molina

Quevedo vuelve a adueñarse del verano. El artista grancanario ha conseguido que ‘La Graciosa’, su colaboración con Elvis Crespo, sea la canción más escuchada en Spotify en España durante la temporada estival de 2026, tras superar los 148 millones de reproducciones en la plataforma.

Pero el éxito no termina ahí. El cantante firma un auténtico triplete entre los diez temas más populares del verano: ‘Al Golpito’, junto a Nueva Línea, ocupa la segunda posición, mientras que ‘El Baifo’ aparece en el octavo puesto.

‘La Graciosa’ convierte a Canarias en banda sonora del verano

El título no podía ser más canario.

‘La Graciosa’ ha terminado convirtiéndose en una de las canciones más reconocibles de la temporada y, además de liderar las escuchas en Spotify, fue elegida por votación popular como himno oficial del verano de la plataforma.

El tema une a Quevedo con Elvis Crespo y mezcla la escena urbana con sonidos latinos que han dominado buena parte de las listas de este año.

El peso de la canción ha llegado incluso más allá de las plataformas. La pieza formó parte de la música utilizada por la Selección Española de fútbol durante las celebraciones oficiales del Mundial, compartiendo espacio con otros éxitos del momento.

Tres canciones entre las diez primeras

El dominio de Quevedo en la clasificación es especialmente llamativo.

Además del número uno con ‘La Graciosa’, el artista ocupa el segundo puesto con ‘Al Golpito’ y el octavo con ‘El Baifo’.

A eso se suma una cuarta aparición dentro del ‘top 20’: ‘Yo y Tú’, junto a Beéle y Ovy On The Drums.

En la práctica, Quevedo consigue colocar cuatro canciones entre las veinte más escuchadas del verano en España.

Los sonidos latinos dominan el verano

La clasificación confirma también una tendencia clara: la mezcla entre música urbana y ritmos latinos sigue ganando terreno.

‘De Lejitos Remix’, de Jhay Wheeler y Omar Courtz, completa el podio en tercera posición. Aitana aparece cuarta con ‘Superestrella’, mientras que la colaboración de Shakira y Burna Boy, ‘Dai Dai’, se sitúa a continuación.

El balance refleja además la presencia destacada de artistas españoles y latinoamericanos como Lola Indigo, Ana Mena o Rels B.

Del nombre de una isla al número uno nacional

Quevedo ha convertido así un título profundamente ligado a Canarias en el mayor éxito musical del verano en España.

‘La Graciosa’ no solo encabeza Spotify: refuerza también una etapa en la que el artista grancanario ha logrado mantenerse presente de forma constante entre las canciones más reproducidas del país.

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Y el dato resume bien el momento: tres canciones en el ‘top 10’, cuatro en el ‘top 20’ y un número uno que lleva el nombre de una isla canaria.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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