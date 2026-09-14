El regreso más esperado: Oasis anuncia una nueva gira con dos conciertos en Barcelona

Hace poco más de dos años habría sido excéntrico especular con un concierto en Barcelona de Oasis, grupo cuyos líderes, los hermanos Noel y Liam Gallagher, se habían retirado la palabra desde aquella noche de reyerta en los camerinos del festival Rock en Seine, en París, en 2009. Pero la reconciliación se formalizó en la campaña ‘Live ‘25’ y vivirá una segunda fase el año que viene, con una nueva tanda de macroconciertos que traerá de nuevo a la banda a la capital catalana, el 10 y 11 de julio en el Estadi Olímpic.

Liam Gallagher en Knebworth, en una imagen del documental 'Oasis Knebworth 1996'. / Roberta Parkin

Tras varios días en que Oasis han soltado pistas en las redes (videos que aludían a las ciudades seleccionadas, uno de los cuales mostraba a un guitarrista pseudo-flamenco tocando en una taberna con un póster de Joan Miró detrás), el grupo confirmó las fechas de la gira este lunes a través de un video en el que, tras oír la voz de Liam gritando “see ya next year!” (nos vemos el año que viene), aireaba por fin las fechas de la nueva expedición. Oasis ofrecerá en 2027 una gira limitada a diez plazas, con un total de 38 actuaciones (el año pasado fueron 41). Abrirá en Glasgow, ciudad excluida en 2025, con cuatro ‘shows’, del 21 al 29 de mayo, a la que seguirá la repetidora urbe natal de la banda, Manchester, con 11 bolos en el Etihad Stadium.

De ahí, a la Europa continental, donde Oasis actuará en solo cinco ciudades: además de Barcelona, recalará en Múnich (2 y 3 de julio), Amsterdam (16 y 17), París (23 y 24) y Roma (29 y 30). El itinerario saltará el océano (tres citas en Boston y otras tres en Las Vegas) y volverá a las islas británicas, con conciertos en Slane Castle, Irlanda (4 y 5 de septiembre) y el festival de Knebworth, cierreel ‘tour’ con cuatro actuaciones, del 11 al 19 de septiembre.

18 años después

Será el regreso de Oasis a España 18 años después de su última actuación en el país, que tuvo lugar el 16 de julio de 2009 en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Unos meses antes, el 13 de febrero, el grupo ofreció un concierto en Barcelona, en el Palau Olímpic de Badalona, el recinto hasta ahora más grande que lo ha acogido hasta ahora. Tras un período de andaduras en solitario por parte de los hermanos Gallagher, la reunión de 2025 causó una inédita movilización del público, reafirmando el poder de sus himnos creados en los años 90 y demostrando que han alcanzado a las generaciones posteriores. El anuncio del 'tour' tuvo como preámbulo, la semana pasada, el estreno del documental 'Oasis: Don't look back in anger', reflejo de la gira de 2025 y de la reconciliación entre los Gallagher.

Para comprar entradas para la única parada de los Gallagher en España, así como para los otros conciertos de la gira, el público deberá registrarse en la web de Oasis antes del 17 de septiembre a las 17 horas (hora española). El usuario agraciado recibirá un código entre el 24 y el 27 de septiembre para optar a un billete (de hecho, se pueden comprar cuatro por código), que podrá comprar entre el 25 y el 27 de septiembre según la ciudad a través de Ticketmaster.