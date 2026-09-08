Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Batacazo en PisaCrisis migratoria en CeutaGondomar: recibos de agua de 10 añosHogares sin garaje en VigoPrecio de la vivienda disparadoGetafe - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Industria audiovisual

Netflix cierra un acuerdo con Filmin para estrenar cada mes 10 de sus títulos

El trato entre ambas plataformas acercará el cine de autor al gigante del 'streaming'

Logo de la plataforma de 'streaming' Netflix en un ordenador portatil.

Logo de la plataforma de 'streaming' Netflix en un ordenador portatil. / Alexander Heinl/dpa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marisa de Dios

En el mundo del 'streaming', las alianzas entre plataformas y grupos audiovisuales para ofrecer contenidos de la competencia se han convertido en algo habitual. Después del acuerdo de Atresplayer con Disney+ y del más reciente de Atresmedia con Netflix, ahora esta última ha firmado una colaboración con Filmin por la que cada mes los suscriptores del gigante del 'streaming' podrán ver unos 10 títulos de la plataforma catalana.

Así lo ha anunciado la guionista y 'showrunner' Verónica Fernández, directora de contenidos originales de series y películas de Netflix en España y Portugal, a 'El País', que especifica que su equipo editorial elegirá unos 10 títulos al mes de Filmin, con licencias de contenido suyo, que estarán disponibles para sus abonados. El acuerdo busca acercar el cine de autor a sus suscriptores, potenciando así una oferta más variada en el ya de por sí amplio catálogo de la plataforma.

Contenidos de Atresmedia

El acuerdo con Filmin llega solo unos días después de que Netflix anunciara que incorporaba a su catálogo cinco producciones de Atresmedia, después de su pase en abierto: 'El hormiguero', 'El intermedio', 'Pasapalabra', 'Equipo de investigación' y la serie diaria 'Sueños de libertad'. La plataforma también sumará próximamente 'Veneno', la aclamada ficción creada y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi centrada en la vida de Cristina Ortiz.

Atresmedia ampliaba así su colaboración con Netflix, donde también se han podido ver otras de sus producciones como 'La casa de papel', 'Alba', 'Ángela', 'La cocinera de Castamar', 'Toy Boy', 'Mentiras', 'Entre tierras' y 'Perdiendo el juicio'

Noticias relacionadas y más

Curiosamente, en Netflix también se puede ver el gran competidor de 'El hormiguero' en la tele en abierto, 'La revuelta', ya que la plataforma cerró el pasado mayo un trato con RTVE para incorporarlo a su oferta después de su emisión diaria en La 1.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
  2. La Guardia Civil investiga vertidos durante unos trabajos de reparación de un barco de pasaje en Bueu
  3. La Guardia Civil logra frenar una estafa de 46.300 euros con criptomonedas a un pontevedrés
  4. Comprar en el centro de Vigo es tres veces más caro que en la periferia: así están los precios del metro cuadrado por barrios
  5. Evacúan de madrugada a un vigués de un velero fondeado en Arneles en la ría de Aldán
  6. Sin consenso en Vigo por Peinador: Abel Caballero insiste en que «solo hay un modelo» y Luisa Sánchez lo acusa de «despreciar» fondos de Diputación y Xunta
  7. El mosquito tigre se extiende en el área de Vigo: cómo evitar y paliar su persistente picadura
  8. Un niño alerta al 112 de un incendio en su casa en Vigo mientras su madre intenta apagarlo

Desde Italia a Tailandia, o longo percorrido da Semana de Cine da Illa

Desde Italia a Tailandia, o longo percorrido da Semana de Cine da Illa

Los árboles también tienen consciencia de su cuerpo: corrigen la postura para orientar el crecimiento

Los árboles también tienen consciencia de su cuerpo: corrigen la postura para orientar el crecimiento

La Xunta licita el contrato de defensa jurídica para reclamar una indemnización millonaria al cártel de los pañales

La Xunta licita el contrato de defensa jurídica para reclamar una indemnización millonaria al cártel de los pañales

O Grove actúa contra el vandalismo en el Monte Central, pero la maleza se mantiene

O Grove actúa contra el vandalismo en el Monte Central, pero la maleza se mantiene

Lupe Murillo, presidenta del Pontevedra CF, reclama «un Pasarón acorde al fútbol del siglo XXI»

RE-VIVE recupera en Vigo los sonidos de los 90 y los 2000 con música en directo y DJ

RE-VIVE recupera en Vigo los sonidos de los 90 y los 2000 con música en directo y DJ

Detenido en el concello ourensano de Petín mientras regaba 97 plantas de cannabis

Detenido en el concello ourensano de Petín mientras regaba 97 plantas de cannabis

La UE autoriza a Ucrania a comprar misiles 'Patriot' con el préstamo europeo

La UE autoriza a Ucrania a comprar misiles 'Patriot' con el préstamo europeo
Tracking Pixel Contents