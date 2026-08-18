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Madonna arrasa en las nominaciones de los VMA, seguida de Taylor Swift y Sabrina Carpenter

Madonna arrasa en las nominaciones de los VMA, seguida de Taylor Swift y Sabrina Carpenter

Madonna arrasa en las nominaciones de los VMA, seguida de Taylor Swift y Sabrina Carpenter

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EFE

Los Ángeles

Madonna encabeza la carrera hacia los MTV Video Music Awards (VMA) al obtener once nominaciones, seguida de cerca por figuras estelares como Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Ariana Grande. La considerada 'Reina del Pop' lideró las categorías principales a video del año, gracias a su ambicioso proyecto 'Confessions II: The Film', artista del año y canción del año, por su colaboración junto a Sabrina Carpenter en 'Bring Your Love'. El nuevo álbum de Madonna, concebido como la esperada secuela de su icónico 'Confessions on a Dance Floor', también destacó en apartados técnicos clave como mejor dirección, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.

Muy de cerca la sigue la estrella estadounidense Taylor Swift, con nueve nominaciones en categorías como video del año con 'The Fate of Ophelia', artista del año y mejor pop con su último trabajo 'The Life Of A Showgirl'. Junto a Madonna y Swift, Sabrina Carpenter y Ariana Grande se sitúan también en el podio de las nominaciones, con siete candidaturas destacadas, en categorías como artista del año, video del año y mejor pop.

La pugna por los galardones también se extiende a otros géneros como el de mejor latino, que premia el mejor videoclip, y en el que figuran nombres como la estrella puertorriqueña Bad Bunny, con 'NUEVAYoL'; la colombiana Karol G, con 'Papasito'; la española Rosalía junto a Yahritza Y Su Esencia, con 'La Perla'; o Anitta y Shakira, con 'Choka Choka'.

Shakira, además, parte con doble nominación en esta categoría junto a Burna Boy, por 'Dai Dai', el tema oficial del Mundial; además de las propuestas de Fuerza Regida, con 'TU SANCHO'; y la terna integrada por Ryan Castro, Kapo y Gangsta, con 'LA VILLA'.

Por su parte, en el apartado a mejor k-pop, categoría que premia el mejor videoclip del género, incluye a la banda BTS, con 'SWIM'; Blackpink, con 'Jump'; Katseye, con 'Pinky Up'; la colaboración de LE SSERAFIM junto a J-Hope, con 'SPAGHETTI'; y Lisa con 'Dream feat. Kentaro Sakaguchi' y Cortis, con 'REDRED'.

La ceremonia de los VMA tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el teatro Peacock de Los Ángeles, un emplazamiento que marca el regreso de los galardones a la costa oeste, tras haberse celebrado en Nueva York desde 2017.

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Los VMA supone uno de los termómetros principales de la industria musical, que sirve como un indicador de las tendencias de cara a la temporada de premios Grammy, los galardones más importantes de la música estadounidense.

Fuente: El Periódico

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