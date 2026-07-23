Una comedia española, un drama con William Dafoe y una propuesta de terror, entre los estrenos de la semana

La comedia 'Tres de más', con Salva Reina y Kira Miró, encabeza los estrenos de cine semanales junto al drama protagonizado por Willem Dafoe 'El anfitrión' y la película de terror 'Insaciable', que llegan a unas salas que también reestrenan 'Nicky, la aprendiz de bruja', joya de Studio Ghibli de 1989.

'Tres de más'

Julia y Ernesto, con una idílica relación sin hijos y una vida aparentemente perfecta y envidiable, se despiertan un día con la presencia de tres niños que les obligarán a ser padres mientras intentan librarse de ellos. Mar Olid, directora de 'Sin cobertura' y de capítulos de 'Aída' y 'Los Serrano', dirige esta adaptación de la exitosa comedia italiana 'Tre di troppo' protagonizada por Kira Miró y Salva Reina, que serán pareja en la gran pantalla por primera vez -lo son en la vida real- a pesar de haber realizado proyectos juntos como 'Todos lo hacen', 'Solos' o 'Cuánto me queda'.

'El anfitrión'

Willem Dafoe protagoniza 'El anfitrión', en el que es un empresario griego que en los años setenta celebra el 25 cumpleaños de su hija en una paradisíaca isla privada, un evento que sin embargo se ve afectado por acontecimientos y visitas inesperadas. Este drama dirigido por el español Miguel Ángel Rodríguez ('Una ventana al mar') cuenta también en su reparto con los españoles Emma Suárez ('Julieta'), Carlos Cuevas ('El 47') y Francesc Garrido ('Mar adentro').

'Insaciable'

Hana es una estudiante de medicina con dismorfia corporal y una gran obsesión por adelgazar que se somete a una dieta basada en comer cenizas humanas, lo que la llevará a enfrentarse al acoso de un fantasma hambriento. El estreno de terror de la semana es una producción australiana dirigida por Natalie Erika James ('Relic') y protagonizada por Midori Francis ('La vida sexual de las universitarias'), Danielle Macdonald ('A ciegas') o Robert Taylor ('Matrix').

'El sueño americano'

Bouna Ndiaye y Jérémy Medjana son dos soñadores que, sin experiencia previa ni contactos en el mundo del deporte, lograron convertirse en los agentes franceses más influyentes de la NBA. Anthony Marciano ('Play') dirige esta reconfortante cinta basada en hechos reales y protagonizada por Raphaël Quenard ('Perro feroz') y Jean-Pascal Zadi ('Todo negro').

'Motor City'

John Miller, un hombre de clase trabajadora en el Detroit de los años 70, tiene como única misión vengarse del gángster que lo encarceló años atrás por enamorarse de su novia. Este thriller de acción y de romance dirigido por Potsy Ponciroli ('Old Henry') lo protagonizan Alan Ritchson ('Los juegos del hambre: En llamas'), Shailene Woodley ('Divergente') y Ben Foster ('Inferno').

'Rufus, la serpiente que no sabía nadar'

Rufus, una serpiente solitaria y que no termina de encajar en su comunidad, deberá dejar atrás sus miedos, como no saber nadar, cuando un desastre pone en peligro la isla secreta en la que viven, haciendo de Rufus el héroe imperfecto de esta historia. Dirigida por Endre Skandfer, esta animación trae una clásica historia de la literatura noruega para presentar una fábula contra el acoso y cuya moraleja reside en no rechazar el miedo, si no usarlo para potenciar la resiliencia.

'El mensaje'

En plena crisis, una niña de 9 años capaz de comunicarse con los animales recorrerá la Argentina rural junto a sus tutores, que ofrecerán ese servicio como médium de mascotas. La joven actriz debutante Anika Bootz, Mara Bestelli ('El invierno') y Marcelo Subiotto ('Puan') protagonizan esta producción argentina dirigida por Iván Fund ('Los labios').

'La última travesía'

En el contexto de la guerra de Siria, una médica huye con su hija de Alepo en un viaje en el que, junto a otros cuatro desconocidos que se unirán en su camino, verá como su destino cambiará para siempre por una decisión desesperada. Este drama inmigratorio está inspirado en el cortometraje nominado al Oscar 'Refugee', del director de esta misma película, Brandt Andersen, y protagonizado por Yasmine Al Massri ('Palestina 36'), Omar Sy ('Intocable'), Ziad Bakri ('Fin de semana en Croacia'), Constantinos Markoulakis ('Edén al oeste') y Jason Beghe ('Thelma & Louis').

'La danza del león: Maestros del combate'

Esta animación china, secuela de 'El chico león', de 2021, narra la historia de un joven de un pequeño pueblo que decide viajar a Shanghái en busca de un futuro mejor y con el fin de costear el tratamiento de su padre, gravemente enfermo. Se inscribe en un torneo de artes marciales, donde se enfrentará a sus rivales apostando por un estilo inspirado en la danza del león y las artes tradicionales chinas. Dirigida por Haipeng Sun.

'Jumbo'

Don es un niño con sobrepeso al que todos llaman Jumbo que sufre acoso escolar y que se embarcará en una aventura mágica para ayudar al espíritu Meri a encontrar las almas de sus padres. Ryan Adriandhy se estrena como director con esta animación de producción indonesia.

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'Nicky, la aprendiz de bruja'

Una de las grandes películas del aclamado Studio Ghibli regresa a las salas de cine 37 años después de su estreno en 1989. La película de Hayao Miyazaki, uno de los fundadores del estudio japonés y director de obras como 'El viaje de Chihiro' o 'Mi vecino Totoro', vuelve a los cines en versión remasterizada en 4K.