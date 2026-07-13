Muere a los 78 años el actor Sam Neill, el paleontólogo aventurero de ‘Parque Jurásico’

Caía bien este actor de origen neozelandés, aunque nacido en la localidad irlandesa de Omagh en 1947, siete años antes de que sus padre, neozelandés, y su madre, británica, decidieran instalarse en una isla del sur de Nueva Zelanda. Arrancó su carrera a mediados de los 70 en la televisión australiana y llegó a participar en más de 120 películas y series televisivas, con puntos álgidos como la primera y tercera entrega de ‘Parque Jurásico’. A finales del pasado abril anunció que gracias a un revolucionario ensayo clínico había logrado revertir un raro linfoma contra el que la quimioterapia y otros tratamientos no habían hecho mella. Apenas dos meses y medio después, la familia de Sam Neill ha anunciado la muerte de forma súbita e inesperada del actor. Estaba en su casa de Sidney y tenía 78 años.

Hemos citado ‘Parque Jurásico’, la primera entrega de una franquicia de éxito dirigida por Steven Spielberg en 1993. Antes de encarnar a Alan Grant, el paleontólogo experto en velociraptores, Neill solo había destacado de verdad en una película. Pero qué película: ‘La posesión’ (1981), el relato fantástico y críptico del polaco-francés Andrzej Zulawski en el que Neill dio vida al marido de la poseída Isabelle Adjani. Filme de culto y delicadeza abrupta para la cinefilia del fantástico, le sirvió para darse a conocer, interpretar el mismo año ‘El final de Damien’ –punto final de la saga inaugurada con ‘La profecía’, otra muestra de terror, aquí diabólico– y proseguir su carrera por distintos países (Australia, Reino Unido, Polonia, Francia, Alemania) hasta recalar en el cine estadounidense. En este proceso formó pareja con Meryl Streep en dos producciones australianas y británicas del mismo director, Fred Schepisi, ‘Plenty’ y ‘Un grito en la oscuridad’.

En su otra película importante antes del parque jurásico de Spielberg y Michael Crichton, ‘Calma total’ (1989), quedó ensombrecido por Nicole Kidman, aunque sigue siendo una de sus mejores interpretaciones: filigrana de tensión dramática en alta mar con solo tres personajes recluidos en un pequeño yate. Siempre le gustó el género fantástico, así que además de la saga jurásica, trabajó en dos sobresalientes ocasiones con John Carpenter, en ‘Memorias de un hombre invisible’ (1992) y ‘En la boca del miedo’ (1994). También fue cómplice de su compatriota Peter Jackson en ‘La verdadera historia del cine’ (1995), uno de los mayores ‘fakes’ de la historia del cine.

En la última década alternó con tino el cine y la televisión, destacando en series que no hallaron el eco que merecían, como ‘Alcatraz’ (2012), de J. J. Abrams, y otras de notable éxito como ‘Peaky blinders’ (2013-2022), en la que dio vida en sus tres primeras temporadas al inspector Chester Campbell, la némesis despiadada de la banda de gánsteres de Birmingham. Alternó también el cine estadounidense con el australiano y en 2022 volvió a los dominios de ‘Parque Jurásico’ con ‘Jurassic world: Dominion’. Acababa de intervenir en ‘Godzilla x Kong: Supernova’.