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Actor abstemio

La cerveza sin alcohol de Tom Holland lanza una edición especial con 'La Odisea'

La marca del intérprete que encarna a Telémaco en la película se alía con Universal Pictures en una serie limitada con un diseño especial inspirado en la ambiciosa producción de Nolan

El actor Tom Holland en el esteno de 'La Odisea' en Mumbai, India.

El actor Tom Holland en el esteno de 'La Odisea' en Mumbai, India. / DIVYAKANT SOLANKI / EFE

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Marta Cervera

Barcelona

El actor Tom Holland dejó atrás su adicción y lanzó la marca de cervezas sin alcohol BERO. Ahora, aprovechando el lanzamiento de 'La Odisea' dirigida por Christopher Nolan donde interpreta a Telémaco, el hijo de Odiseo/Ulises, la marca del intérprete ofrece una serie limitada 'Sin trigo' con un diseño especial inspirado en la película que se estrena el próximo viernes. La colaboración entre Universal Pictures y BERO se enmarca, según ha explicado Holland, en una «apreciación compartida por la narración de historias, la aventura y el unir a las personas», al tiempo que refleja el compromiso continuo de la marca de «celebrar los momentos culturales que crean conexiones duraderas».

Sobrio desde los 27

Holland, que acaba de cumplir 30 años, detectó sus problemas con el alcohol cuando a los 26 años cuando propuso cumplir con un 'enero seco' es decir, estar un mes sobrio después de unas Navidades muy animadas. Al ver que sólo podía pensar en tomar algo se preocupó y subió el listón. Estuvo seis meses sin tomar cerveza o copas. Cuando cumplió 27, el 1 de junio de 2023, había logrado su objetivo. Pero no resultaba fácil ir al pub o socializar tomando solo agua o limonada. Así surgió la idea de desarrollar una marca de cervezas sin alcohol junto a John Herman, que conocía el sector. Su esposa Zendaya, que interpreta a Atenea en el filme de Nolan, tampoco bebe alcohol. Ambos, a los que pronto veremos en la nueva entrega de la saga de Spiderman con 'Brand new day' -en los cines a partir del 31 de julio- forman una de las jóvenes parejas más discretas de Hollywood.

Desd hace un tiempo Holland no tiene problemas en hablar de su antigua dependencia del alcohol. Ha notado que su vida ha mejorado en estos años abstemio en los que Bero le ha ayudado a no recaer. Según ha explicado a The Hollywood Reporter: "Me encanta el producto, me encanta la marca y me encanta la gente con la que trabajo. Pero también me ha ayudado mucho a mantenerme sobrio, ya que nuestra filosofía se basa en la autenticidad. Sería increíblemente falso intentar vender cerveza sin alcohol mientras yo mismo bebo. Es un gran incentivo para mantenerme sobrio. Cada día que pasa resulta más fácil, pero estoy muy agradecido a la empresa por el apoyo que me ha brindado en mi camino hacia la sobriedad".

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El primer año fue el más duro. Pero el actor ya ha superado atrás esa época en la que sin el alcohol "sentía que no podía ir al bar y tomarme un refresco de limón. No podía salir a cenar”, como explicó en el podcast On Purpose de Jay Shetty. Y pensar que todo empezó por el reto de no consumir alcohol que le hizo ver que tenía un problema serio y le llevó a plantearse: "¿Por qué? ¿por qué estoy esclavizado a esta bebida? ¿por qué me obsesiona tanto la idea de beber?".

Fuente: El Periódico

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