Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sin una pierna y sin ascensorPrealerta sequía GaliciaCorte Ave Ourense-SantiagoAcuicultura en Alta Mar PortugalTemperatura aguaCartel Completo MedicinaPrimeros Coches MGMarcos Alonso en el Celta
instagramlinkedin

Óbito

Muere Bonnie Tyler a los 75 años

Se encontraba ingresada desde finales de mayo en un hospital de Portugal

Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

La cantante galesa Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito 'Total Eclipse of the Heart', ha muerto a los 75 años, según un comunicado publicado en su página web.

La artista ingresó a finales de mayo en un hospital de Faro (en el sur de Portugal días) después de haberse sometido a una cirugía intestinal que la dejó en coma inducido.

Noticias relacionadas y más

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents