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George Clooney, 'León de Oro' a toda su carrera en el Festival de Venecia

"Es un inmenso honor. Probablemente también signifique que me estoy haciendo mayor, pero no pasa nada", afirma el actor

George Clooney.

George Clooney. / EFE

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EFE

Roma

El actor estadounidense George Clooney, de 65 años, será galardonado con el León de Oro en premio a toda su carrera en la 83 edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026, informó este lunes la organización en un comunicado.

Al aceptar el premio, Clooney afirmó: "He vivido muchísimos momentos extraordinarios en Venecia. El Festival de Cine de Venecia es sin duda mi festival favorito, y recibir el León de Oro es un inmenso honor. Probablemente también signifique que me estoy haciendo mayor, pero no pasa nada".

Fuente: El Periódico

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