Rock in Rio Lisboa arrancó el primer fin de semana con un sonido espectacular y todas las entradas vendidas

Rock in Rio Lisboa dio inicio a su undécima edición con un primer fin de semana con todas las entradas agotadas, reuniendo a 200.000 personas en la Ciudad del Rock y visitantes de más de 125 países. Este fue un comienzo histórico que refuerza el papel del festival como una de las mayores plataformas de música, entretenimiento, cultura y turismo en Europa.

Durante dos días, Lisboa se reafirmó como uno de los principales puntos de encuentro de la música mundial, dando la bienvenida a fans de los cinco continentes para vivir una experiencia que va mucho más allá de los conciertos. Entre actuaciones memorables, experiencias inmersivas, activaciones de marca, gastronomía y momentos de celebración colectiva, la Ciudad del Rock confirmó, una vez más, su singular capacidad para unir a diferentes generaciones, culturas y nacionalidades.

El primer día, el World Stage fue escenario de algunos de los momentos más memorables de esta edición. Calema dio inicio al programa ante un público entusiasta, Pedro Sampaio transformó la Ciudad del Rock en una enorme pista de baile y creó el «caballo» (un tipo de paso de baile) más grande del mundo, Charlie Puth se ganó al público con su cercanía y calidad vocal, y Katy Perry cerró la noche por todo lo alto con un espectáculo lleno de éxitos, efectos visuales y momentos de gran interacción con los fans.

Concierto Katy Perry. / RITASEIXAS

La energía se extendió a los demás escenarios. ALOK cerró la jornada y transformó el Music Valley Stage en una auténtica fiesta al aire libre, mientras que Audrey Nuna, Nena y Maninho demostraron la diversidad artística que caracteriza esta edición. El Super Bock Stage también contó con artistas como Bebe Rexha, Bárbara Bandeira, NAPA y Sofia Camara, mientras que el BacanaPlay Digital Stage se reafirmó como uno de los espacios más innovadores de la Ciudad del Rock, fusionando música, creatividad y cultura digital.

El segundo día, el rock fue el protagonista. Linkin Park protagonizó uno de los momentos más esperados del festival, regresando a Ciudad del Rock ante un público que convirtió cada canción en una celebración colectiva. Cypress Hill, The Pretty Reckless y Grandson completaron una noche marcada por la intensidad y la energía.

Público en el concierto de Linkin Park. / RITASEIXAS

En el Music Valley Stage, Dealema, Sam The Kid con Orchestra y Orelha Negra, y P.O.D. continuaron con la diversidad del programa, antes de que Sepultura se despidiera de Portugal con un concierto lleno de emoción. En el escenario Super Bock, Tara Perdida, Blasted Mechanism, Kaiser Chiefs y Hoobastank ofrecieron un viaje a través de diferentes generaciones y sonidos del rock.

La experiencia fue igualmente reconocida por el público. Según un estudio realizado por Marktest durante el primer fin de semana del festival, los visitantes otorgaron una calificación promedio de 8 sobre 10 a la experiencia general del evento.

Para Roberta Medina, Vicepresidenta Ejecutiva de Rock in Rio, «esta edición consolida el Parque Tejo/Papa Francisco como la sede de este nuevo Rock in Rio Lisboa, con una oferta musical cada vez más relevante, más entretenimiento y mejor infraestructura, dando la bienvenida a miles de portugueses y visitantes de 125 países para celebrar con nosotros. Estamos muy contentos de ver que el compromiso de elevar la calidad de los servicios y la experiencia ha sido reconocido por el público y comprometido a hacer de otro fin de semana por todo lo alto los días 27 y 28».

Además de los espectáculos, atracciones y otras novedades, el primer fin de semana estuvo marcado por tres grandes momentos de celebración colectiva que movilizaron a miles de personas en la Ciudad del Rock. El estreno absoluto de The Flight – The Great Air Show, protagonizado por el equipo Yakstars de cinco pilotos, llenó los cielos de emoción con impresionantes maniobras y una actuación única en el festival.

Fuegos artificiales del sábado. / Hugo Moreira

El momento «Força Portugal», presentado por BPI junto con SIC, unió al público en apoyo a la Selección Nacional mediante el despliegue de una bandera y una camiseta gigantes sobre la multitud. El "Escenario de los Sueños" fue un impresionante espectáculo audiovisual y pirotécnico que iluminó la Ciudad del Rock y emocionó a miles de visitantes, culminando el recorrido de Rock in Rio Lisboa y dando vida a los sueños acumulados durante los últimos meses en diversas ciudades de Portugal y Europa. Tres grandes momentos que refuerzan el posicionamiento de Rock in Rio Lisboa como mucho más que un festival de música: una plataforma para experiencias, emoción y entretenimiento capaz de unir a diferentes generaciones en torno a momentos verdaderamente inolvidables.

Con el primer fin de semana con todas las entradas agotadas y varios momentos ya inscritos en la historia del festival, Rock in Rio Lisboa regresa el 27 y 28 de junio para cerrar su edición más grande hasta la fecha. El 27 estará dedicado a algunas de las mayores leyendas de la música mundial, mientras que el 28 promete transformar la Ciudad del Rock en la gran celebración final de esta edición, reuniendo a algunos de los nombres más importantes de la música urbana. Las entradas para los dos últimos días y el abono para el segundo fin de semana aún están a la venta en tickets.rockinriolisboa.pt (con el respaldo de Fever), feverup.com, tiendas Worten y worten.pt.