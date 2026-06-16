Quevedo sorprende en Madrid como artista invitado en el último concierto de Bad Bunny

Había mil rumores alrededor del último concierto de Bad Bunny en Madrid. ¿Aparecería Rosalía? ¿Sería C. Tangana el gran invitado de la noche? Finalmente, el cierre de la residencia del puertorriqueño en el estadio Metropolitano tuvo acento canario. Quevedo fue el artista sorpresa y su aparición desató la locura entre las más de 60.000 personas que abarrotaron el recinto.

El cantante grancanario irrumpió en uno de los momentos más esperados del espectáculo. En cada concierto de Bad Bunny hay una canción especial que no se repite en el resto de fechas, una fórmula con la que el artista ha mantenido la expectación durante toda su gira por España. En esta ocasión, cuando sonó la cuenta atrás, comenzaron los acordes de Columbia y Quevedo apareció sobre el techo de La Casita, uno de los elementos más reconocibles del montaje escénico del puertorriqueño.

El público reaccionó de inmediato. Quevedo interpretó uno de sus temas más conocidos mientras el Metropolitano coreaba la canción al unísono. Poco después, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, subió también a La Casita para acompañar al canario. Ambos cantaron juntos Columbia y la mezclaron con Moscow Mule, tema de apertura de Un verano sin ti, uno de los discos más populares del artista puertorriqueño.

La escena dejó una imagen potente: Canarias y Puerto Rico hermanadas a través de la música en uno de los grandes escenarios de España. Entre el público no faltaron decenas de banderas de las Islas, visibles durante una noche que ya queda marcada para la historia reciente de la música canaria. Quevedo, el artista más escuchado del Archipiélago, compartió escenario con uno de los mayores artistas en español del mundo.

La sorpresa fue aún mayor porque durante la interpretación de Velda, canción incluida en el último disco de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos, el puertorriqueño había estado acompañado por Dei V. Sin embargo, el gran invitado de la noche era otro. La verdadera aparición estelar llegó después, con la entrada de Quevedo y el estallido del estadio.

El artista canario continuó sobre La Casita para cantar Wanda y Scandic, mientras agradecía al público de Madrid el apoyo recibido. El momento más emotivo llegó al final de su intervención, cuando cerró la actuación con Quédate, el tema que lo catapultó internacionalmente junto a Bizarrap. El Metropolitano entero acompañó al grancanario y coreó con fuerza una canción que ya forma parte de la memoria musical de toda una generación.

Bad Bunny cierra así diez noches en Madrid, además de dos conciertos en Barcelona, dentro de una gira que ha confirmado su enorme tirón en España. Ahora continuará su recorrido europeo con Debí Tirar Más Fotos, aunque el propio artista ya ha dejado caer la posibilidad de ampliar fechas en territorio español.

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La gran incógnita es si Canarias será finalmente una de las paradas elegidas. También queda en el aire otra pregunta que sus seguidores llevan tiempo haciéndose: ¿llegará por fin la esperada colaboración entre Quevedo y Bad Bunny? Por ahora, El Baifo ya ha cantado con buena parte de los grandes nombres de la escena puertorriqueña actual. El Conejo Malo, sin embargo, sigue siendo la gran colaboración que se le resiste.