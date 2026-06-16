Festival Eñe 2026: la poesía será brújula en una edición con Polonia como país invitado

El Festival Eñe prepara una de sus ediciones más simbólicas. La gran cita de la literatura en español, que este año alcanza su mayoría de edad con la 18ª edición, tendrá a Polonia como país invitado y situará la poesía en el centro de su programación. La programación se desplegará del 6 al 25 de noviembre en Madrid y, posteriormente, del 26 al 29 de noviembre en Málaga. Como viene siendo habitual, la cita apostará por una agenda abierta al público, gratuita y repartida por algunos de los principales escenarios culturales de ambas ciudades. El Círculo de Bellas Artes, el Museo del Prado, el Teatro de la Abadía, el Instituto Cervantes y el Centro Cultural Generación del 27 serán algunos de los enclaves en los que escritores, editores y lectores se encontrarán alrededor de la palabra.

La elección de Polonia como país invitado no es casual. Su tradición literaria ocupa un lugar esencial en la cultura europea y ha hecho de la poesía una herramienta de lucidez en tiempos convulsos. De Czesław Miłosz a Wisława Szymborska, la literatura polaca ha sabido mirar de frente a la historia, convertir la memoria en materia estética y sostener una idea exigente de la libertad. Esa herencia llegará ahora a Madrid y Málaga mediante conversaciones entre autores polacos, españoles y latinoamericanos, además de propuestas escénicas, proyecciones y actividades destinadas a acercar al público la narrativa, el teatro y la poesía de un país donde la palabra ha sido, muchas veces, una forma de permanecer en pie.

Cartel del festival Eñe 2026. / ARCHIVO

El acuerdo entre Festival Eñe y el Instituto Polaco de Cultura, con la colaboración del Instituto Adam Mickiewicz, refuerza también la dimensión internacional del encuentro. Desde que en 2019 incorporó la figura del país invitado, el festival ha ampliado su vocación de puente entre lenguas, territorios y sensibilidades. En esta ocasión, la presencia polaca permitirá abrir nuevas conversaciones sobre Europa, la memoria, la identidad colectiva y el papel de la literatura ante los conflictos del presente.

El otro gran eje de esta edición será la poesía. No como ornamento ni como territorio reservado a minorías, sino como una energía capaz de intervenir en la realidad. En un tiempo atravesado por discursos de odio, violencia y miedo, Eñe reivindicará el poema como una forma de atención radical: una manera de nombrar lo que duele, de preservar lo que importa y de abrir una grieta de belleza frente al ruido.

Noticias relacionadas

Wisława Szymborska, fotografiada en 2009. / JACEK BEDNARCZYK

La elección del género adquiere, además, una resonancia especial en vísperas del centenario de la Generación del 27. En colaboración con el Círculo de Bellas Artes, el festival desarrollará una acción específica que funcionará como antesala de las conmemoraciones dedicadas a aquel grupo de autores que transformó para siempre la poesía española. El gesto enlaza pasado y presente: de Lorca, Cernuda, Aleixandre o Alberti a las voces contemporáneas que hoy siguen interrogando el mundo desde el verso. Eñe volverá así a convertir el otoño en una estación literaria. Desde 2009, el festival ha reunido a miles de lectores en torno a más de un centenar de actividades por edición, consolidándose como una de las citas imprescindibles para tomar el pulso a la creación contemporánea. Este año, con Polonia en primer plano y la poesía como brújula, la invitación parece clara: leer no solo para comprender mejor el mundo, sino también para resistir su intemperie.