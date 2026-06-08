Libros
Irene Vallejo recibe el "libro más diminuto del mundo": "Una lectura a escala de libélulas"
La escritora aragonesa ha desvelado uno de sus regalos más curiosos que acaba de ingresar en su biblioteca
Daniel Monserrat
La escritora aragonesa Irene Vallejo, multipremiada y alabada en buena parte del mundo merced a su libro 'El infinito en un junco' que le ha colocado en un lugar destacado de la literatura con su obra traducida a decenas de idiomas, acaba de recibir, según ha confesado ella misma, uno de los regalos más curiosos y especiales que puede entregarse a un escritor.
"Unos amigos muy queridos me han regalado el que posiblemente sea el libro más diminuto del mundo: un grano de arroz que contiene un poema chino —sí, el mismo que aparece escrito en papel dentro del estuche—. Una lectura a escala de libélulas", explica la zaragozana en una publicación en sus redes sociales acompañada de las fotos que atestiguan el presente.
"El libro más extraño"
Irene Vallejo no solo ha compartido con sus seguidores un regalo tan especial sino que ha pedido ayuda para que le compartan sus obras más diferentes: "Contadme, ¿cuál es el libro más extraño y único que habéis visto?", ha cuestionado.
La propia Irene Vallejo desvela su significado en un comentario de su post: "Es un poema titulado algo así como 'Al pie del monte Beigu'. Mi camino de viajero se pierde más allá de las montañas verdes, mi barca avanza en las aguas de jade. La marea, en calma, ensancha las dos riberas. El viento, justo, sostiene erguida una sola vela. La primavera irrumpe en el año viejo".
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