Andrés Pajares, ingresado de urgencia: así es su estado actual de salud
El actor no pudo acudir al cumpleaños de su hija Mari Cielo tras sufrir un nuevo problema de salud, según contó Saúl Ortiz en ‘Fiesta’
Carlos Merenciano
La ausencia de Andrés Pajares en el cumpleaños de su hija Mari Cielo encendió las alarmas este fin de semana. El actor tenía previsto acudir a la celebración, pero un problema de salud le obligó a permanecer ingresado en el hospital desde el pasado viernes.
La información la dio Saúl Ortiz en ‘Fiesta’, después de hablar con Juana Gil, pareja del intérprete. Según explicó el periodista, Pajares empezó a encontrarse mal y la subida de fiebre hizo saltar todas las alarmas en su entorno más cercano.
El diagnóstico inicial apuntaba a una neumonía, aunque el cuadro ha evolucionado después hacia una bronquitis. Ortiz aseguró que el actor se encuentra mejor, pero todavía está afectado y con la voz muy tomada, motivo por el que finalmente no pudo acompañar a su hija en una fecha tan señalada.
El nuevo ingreso llega poco después de otra etapa complicada para el intérprete. En abril, tras ser intervenido, Pajares reapareció ante la prensa y sorprendió con unas palabras muy duras contra su hijo, Andrés Burguera, con quien mantiene una relación completamente rota.
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