El Primavera Sound consagra el poderío de Geese en una jornada muy castigada por la lluvia

La jornada comenzó prometedora, con el selecto pase en solitario de Cameron Winter (de Geese), pero los peores pronósticos meteorológicos, ya apuntados desde hace unos días, se hicieron realidad llevándose por delante las grandes atracciones del cartel. La lluvia y el viento que arreciaron en el Fòrum este jueves a partir de las 20.00 horas forzó las cancelaciones de los escenarios de la plataforma marina (Alex G) y el desalojo del público, seguidas de otras suspensiones, como la de Mac DeMarco en el escenario Occident. Una situación que sembró el desconcierto y paralizó durante horas una parte importante de la programación.

Las fuertes lluvias y el viento racheado causaron las suspensiones por “causas meteorológicas”, anuncio impreso en las pantallas que a lo largo de varias horas fue la única comunicación del festival con el público. A medianoche, se preveía que Massive Attack pudiera ofrecer su actuación (que se había programado para las 21.55). A la misma hora tenía que actuar la cabeza de cartel Doja Cat, quien anunció en sus redes sociales que no lo haría porque no era “suficientemente seguro”.

Estas inclemencias no impidieron que la tarde deparara sesiones musicales sustanciosas. El grupo estrella fue Geese, que actuó ante una multitud entregada (¿sorprendentemente?) a esta banda neoyorkina de rock con ascendiente clásico (garaje a lo Detroit, psicodelia), cuyo cuarto álbum, ‘Getting killed’, ha causado sensación. Su actuación se abrió paso con cadencias apaisadas (‘Husbands’) y un Cameron Winter que se recreo en cierta afectación vocal. Dinámica a la versión de ‘Interstellar overdrive’, de Pink Floyd, aplicó un severo correctivo con sus guitarras asilvestradas.

Salió a partir de ahí el alma salvaje de Geese, compatible con el flirteo pop (‘Crusades’) y que Winter catalizó voz en grito (‘I see myself’), rumbo a la brillante cacofonía de ‘Trinidad’. Ahí, el grupo plantó cara al temporal de lluvia y viento que comenzaba a arreciar. Situación de cierta catarsis, en la que el público guiri norteño participó de los últimos espasmos del bolo en impermeable y sin aparente incomodidad.

Más apacible fue lo de Cameron Winter, horas antes, en el Auditori Rockdelux, que llenó con uno de sus infrecuentes bolos en solitario. Su álbum ‘Heavy metal’ (que no es lo que parece y se sitúa lejos del rock) ofrece gamas de colores tenues, que en directo cobraron una forma condensada, resumida en su voz y los arpegios que procedió a dibujar en un piano de cola. Se mostró como un competente cancionista con su acogedor timbre barítono, recorriendo tempestuosas narraciones río, de armonías frondosas (no muy lejos del Rufus Wainwright ‘piano man’) en ‘The Rolling Stones’ o ‘Nina + The field of cops’, así como piezas inéditas como ‘Emperor XIII in shades’. Visible devoción en la sala, con gritos de “¡te amo!” y ovaciones cuando, irónicamente, martilleó con obsesión las teclas más altas.

Entre las atracciones del día, lujoso pase de Blood Orange, el artefacto del británico Dev Hynes, bien asistido por la voz de Eva Tolkin en canciones en las que confluyeron muchas pistas sonoras: hipnóticas cadencias soul y estribillos con gancho pop (‘Best of you’), atmósferas envolventes y alguna que otra cadencia ‘funky’ de radio adulta. La cosecha de su celebrado quinto álbum, ‘Essex honey’, apta para implantar la danza con estilo. En el escenario Cupra, Oklou hizo lo que pudo para sobreponerse a unas condiciones ambientales que se ponían feas. Eligió al público por su perseverancia, mientras procedía a recorrer el pop de contornos mágicos de su disco ‘Choke enough’, con programaciones y algunos instrumentos (flauta, percusiones menores, guitarra acústica).

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Y entre la oferta nativa, honores para Renaldo & Clara, ese vehículo pop de aspecto liviano en el que mucha sustancia lírica (no exenta de mofa y mala uva) se manifiesta bajo radar, de la mano de sibilinos, a veces juguetones, tratamientos armónicos y rítmicos. Arropada por un trío, incluido un batería, Clara Viñals dio un empaque un poco más físico al material de su quinto álbum, ‘L’encant’, con piezas por las que podría suspirar todo un Paddy McAloon, como ‘Repartit’, ‘Quines coses de dir’ o ‘Gener’. Una sesión de deliciosas canciones que bien podrían conquistar a los asistentes guiris, si es que alguno de ellos tuvo la audacia de acercarse a ella.