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El Primavera Sound abre sus puertas buscando un nuevo emblema en Cameron Winter

Cameron Winter en el Auditori Rockdelux en el primer día del Primavera Sound.

Cameron Winter en el Auditori Rockdelux en el primer día del Primavera Sound. / Jordi Otix

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Ignasi Fortuny

Barcelona

El Auditori del Fòrum, bautizado como ‘Rockdelux’ durante los tres días que duran los fastos del Primavera Sound, ha contemplado algo que, por no meter la pata, diremos que no muchas veces debe haber visto. Sus 3.000 habitantes inmóviles en sus butacas media hora antes del concierto (fuera se quedaron unos cuantos más y, claro, quien se movía perdía la silla) mirando un piano de cola, negro, clásico, a la espera del nuevo ídolo, un chaval de Brooklyn de 23 años llamado Cameron Winter con un solo trabajo publicado, 'Heavy Metal' (2024).

Cameron Winter, en el Auditori Rockdelux, este jueves en la primera jornada del Primavera Sound.

Cameron Winter, en el Auditori Rockdelux, este jueves en la primera jornada del Primavera Sound. / Jordi Otix

Lo de un solo trabajo tiene trampa, pues es también el líder de la banda 'indie' rock del momento, Geese, grupo que ha llegado a la 24 edición del festival barcelonés en su momento de máximo esplendor. Y a ello se ha agarrado el Primavera Sound, siempre dado a enamoramientos intensos, en busca de un nuevo emblema. Así, la muestra ha exprimido con gusto al tal Winter como una naranja: tres conciertos en 24 horas, dos con Geese (ayer en el Paral·lel 62 y hoy de nuevo, además del inaugural a primera hora de la tarde en solitario).

Largas colas en el exterior del Primavera Sound en el primer día del festival, este jueves.

Largas colas en el exterior del Primavera Sound en el primer día del festival, este jueves. / Jordi Otix

En la rampa que da acceso al Fòrum se amontonaron miles de personas antes de las 16h, muchas de ellas preparadas para el chaparrón anunciado, para el pistoletazo de salida del festival que, aunque todos los focos apuntaban a Cameron Winter (nota rosa: visto por ahí de cita con Olivia Rodrigo), realmente han sido los coreanos Hypnosys Therapy los que han inaugurado el Primavera Sound 2026 a eso de las 16.30 h. Tras colocar el taburete y sacar la chuleta con el repertorio, Winter y las teclas han empezado con las notas de 'Try as i May', desnuda de instrumentos en el Auditori como sus compañeras de disco excepto del piano, luciendo voz profunda ante un público respetuoso y entregado. Una burbuja dentro del festival, aquí nadie habla para ver a este artista hoy a medio camino entre el 'crooner' y el cantautor. Destacó 'The Rolling Stones', la que inaugura el álbum, que se llevó el primer gran aplauso gracias a un agudo repetido hasta lo humorístico.

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Un par de momentos con algo de tos hicieron arquear las cejas a los que se acordaron que esa voz, bendecida ni más ni menos que por Nick Cave, debía de estar imponente tan solo dos horas después con Geese, banda del momento y nombre ya de esta edición del Primavera Sound.

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