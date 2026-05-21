Naiara: "Soy una folclórica con tatuajes"

Naiara publica su nuevo disco, 'La Española', este viernes 22 de mayo en el que la aragonesa, ganadora de 'OT 2023', rinde homenaje a las mujeres y a las folclóricas con una revisión del estilo sin renunciar a la esencia del mismo. Este disco que ve ahora la luz es la primera parte de un proyecto que continuará en la misma línea e incluye colaboraciones con Las Rodes y Mala Rodríguez y una versión de 'Como yo te amo', de Rocío Jurado.

¿Por qué 'La Española?

'La Española' es un concepto que habla de cómo somos las mujeres españolas, con esa forma tan desgarradora que tenemos de querer, de sentir, de hacer las cosas,... ¡Con qué poderío siempre hacemos todo! Al final 'La Española' sería yo, va un poco dedicado a mí también, a mi forma de vivir, a mi forma de querer, de sentir, he querido proyectar todo eso en canciones con muchas inspiraciones también de artistas españolas.

¿Artistas que han sido sus referentes?

Las he escuchado desde muy pequeña, Isabel Pantoja, Rocío Jurado... Desde muy pequeña han estado en la tele de mi casa, yo las veía de pequeña y decía 'yo quiero ser como ellas de mayor' .Y es un disco que también está un poco relacionado con mis orígenes, con de dónde vengo, mis raíces, mi ciudad.

¿A qué se refiere con que está relacionado con sus orígenes?

Estoy haciendo mucho hincapié en recalcar que al final 'La Española' mí ha sido una reconciliación con lo que es mi infancia. No he tenido una infancia fácil o común, y esto ha sido una reconciliación con muchísimas cosas. Una de ellas tiene que ver con mi padre, mi música me ha abierto heridas que yo pensaba que tenía cerradas y me ha ayudado mucho a saber perdonar. El perdón ha sido algo que estaba muy presente en mi vida, el saber perdonar, el saber querer mejor. Y ahora vuelvo a tener relación con él. Y sobre todo, en este disco quería que se vieran mis orígenes, toda la familia de mi padre son gitanos y yo tengo ahí una mezcla que es lo que he querido fusionar, mis orígenes tanto gitanos de Andalucía por mi abuela y de Zaragoza, que es de donde yo me he criado.

En cierto modo, rompe con el estereotipo de que los artistas jóvenes miran hacia lo internacional con sonidos más diferentes. En su caso reivindica la raíz, lo folclórico. ¿Siente que va a contracorriente?

Claro, he hecho una fusión de la música que a mí me ha llenado desde pequeña, pero llevándola a mi estilo. Al final, yo me siento una folclórica, pero con tatuajes. Siempre me he definido como unaa folclórica de ahora. Este disco ha sido algo para mí muy experimental, muy bonito a la vez porque hago música que me gusta y sobre todo que siento que me representa al máximo el resultado. Ha sido increíble.

¿Qué cree que tienen las folclóricas que siguen fascinando a día de hoy a tanta gente?

A mí lo que más has conectado siempre de esas artistas es la forma que tienen de interpretar cada canción, que no es que solamente te la estén cantando, sino que te la están interpretando de una manera con tanto drama, dolor, rasmia, amor,... Y eso es algo que a mí también me gustaría transmitir con mi música, que ya no solo es cantar, sino sentir las canciones.

Le dedica una canción a Zaragoza, como no podía ser de otra manera.

¡Claro! Es una canción entera que va dedicada para mi tierra, para la Virgen del Pilar. Y qué te puedo decir, para mí es un orgullo.

¿Qué queda de aquella chica de Zaragoza?

Sigo siendo la misma persona, mis amigos siempre me lo dicen. Al final, 'OT' es una cosa tan heavy que sales y de repente puedes irte un poco de cabeza o no tener los pies en la tierra, pero me siento la misma chica de su barrio, la cual cada dos por tres siempre que puede se va a su barrio con su gente, hace los mismos planes, y todo absolutamente igual. Y sigo siendo esa niña de mi barrio con una vida con mejores condiciones, eso sí, porque, al final, vengo de una familia humilde y llegar hasta aquí me ha costado mucho. Soy la misma persona pero con mejores condiciones.

Hace una versión de Rocío Jurado.

Es un pequeño homenaje hacia ella, y sobre todo hacia todas las mujeres. Me he criado con mujeres, de hecho soy la mayor de seis hermanas quitando un chico y quería tener un detalle hacia las mujeres que tenemos esa forma de querer, las mujeres españolas. Es que como se quiera a una mujer española, de ahí ya no sales.

Ha tardado mucho en llegar este disco, hace tres años que salió de 'OT'.

Ha sido un camino duro, no te lo voy a negar, pero en el cual he aprendido muchísimas cosas, las cosas que quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que yo quiero ser, a dónde quiero llegar y sobre todo lo que quiero proyectar de mí. Y no he parado hasta que he tenido un proyecto con un sentido, con un peso, con un porqué, sobre todo un porqué. Y cada canción tiene un guiño a alguna artista que a mí me ha inspirado a lo largo de mi vida, o un 'sampler' de una canción que ha sido importante para mí.

¿Ha desechado por el camino muchas vías?

Sí, yo siempre le hacía caso a lo que me dice mi corazón. Cuando salí de 'OT', obviamente era el momento más mediático de mi carrera o no, no lo sé. Necesitaba parar, silenciar todo el ruido de fuera para encontrarme y saber lo que quiero ser y dónde quiero llegar. Ha sido un camino, como te digo, duro pero a la vez gratificante. Y como artista para mí ha sido como un crecimiento personal increíble y artístico aún más.

¿Tiene vértigo por lo que pueda pensar la gente de este disco?

No tengo vértigo, no tengo miedo, de verdad, ¿eh? Yo solo tengo miedo a la muerte. Creo que tengo algo muy bueno entre manos, que la gente lo va a saber valorar y estoy contenta. Al final, para mí lo más importante de todo es disfrutar de lo que uno haga, porque tampoco sé dónde voy a llegar. Por lo menos que lo que haga hoy, que lo disfrute porque mañana nunca se sabe lo que me deparará la vida.

¿Habrá gira tras el lanzamiento de su disco?

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Ahí estamos. Sería increíble la verdad. Seguro que nos vemos pronto en un escenario.