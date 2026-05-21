Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Plus UltraMuere una niña en BriónRenovación de AspasStellantisDía de las Fuerzas ArmadasPisos turísticosObras en Coia
instagramlinkedin

Real Academia Española

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, elegido académico de la RAE

Ocupará la silla L de la Real Academia Española (RAE), que dejó vacante Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento

Sergio Ramírez, elegido para ocupar la silla L de la RAE en sustitución de Vargas Llosa

Sergio Ramírez, elegido para ocupar la silla L de la RAE en sustitución de Vargas Llosa

EFE

Madrid

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España, ha sido elegido para ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), que dejó vacante Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento el 13 de abril de 2025.

La votación ha salido adelante en el pleno celebrado esta tarde, a puerta cerrada, en la sede de la institución, han indicado a EFE fuentes de la RAE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
  2. El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
  3. El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
  4. Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
  5. Una jueza de Vigo condena a una empresa de fotografía por dejar a los novios sin el álbum de su boda
  6. Un nuevo proyecto en Pinténs amplía la oferta turística de Cangas con un campamento denominado Cova das Minas
  7. Stellantis 'entrega' al grupo chino Dongfeng la «joya» de Citroën en Francia
  8. Las mejores despedidas

A Illa y O Grove reciben 250.000 euros para cambiar el césped de Monte da Vila y reparar el centro náutico

A Illa y O Grove reciben 250.000 euros para cambiar el césped de Monte da Vila y reparar el centro náutico

Este año la selectividad será más reñida, pero esa no será la tendencia en el futuro

Este año la selectividad será más reñida, pero esa no será la tendencia en el futuro

A Estrada servirá 5.000 litros de sidra de 25 lagares de 5 países el 6 de junio

A Estrada servirá 5.000 litros de sidra de 25 lagares de 5 países el 6 de junio

«Todos os días teño a tentación de pechar a porta do despacho e marchar para a casa»

«Todos os días teño a tentación de pechar a porta do despacho e marchar para a casa»

La conexión contra incendios encarece la nave de Tirán

La conexión contra incendios encarece la nave de Tirán

Confirmado el crimen machista de Girona y ya son 22 las mujeres asesinadas este 2026

Confirmado el crimen machista de Girona y ya son 22 las mujeres asesinadas este 2026

Marco Rubio critica a España por vetar el uso de las bases militares: "¿Para qué estar en la OTAN?"

Marco Rubio critica a España por vetar el uso de las bases militares: "¿Para qué estar en la OTAN?"

Showcooking en la presentación de la feira da sidra

Showcooking en la presentación de la feira da sidra
Tracking Pixel Contents