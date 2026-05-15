Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga metal PontevedraHijos redes socialesBidones radiactivos ante GaliciaSorteo Viviendas VigoMujer Desaparecida VigoEnsayo Reciclaje ArboSecuestro en la autovíaBryan Bugarín
instagramlinkedin

Gobierno

Sánchez avala la "coherencia" de que España no esté en Eurovisión y sí en el lado correcto

En un vídeo difundido en Instagram, el presidente reafirma la decisión adoptada el pasado mes de septiembre por el Consejo de Administración de RTVE

Sánchez supera a Aznar y se convierte en el segundo presidente con más días en el cargo

Sánchez supera a Aznar y se convierte en el segundo presidente con más días en el cargo

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes, en vísperas de la celebración de la final de Eurovisión, que España no participe en el festival en protesta por la presencia de Israel. "Es una cuestión de coherencia, responsabilidad y humanidad. No estaremos en Viena pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia".

En un vídeo difundido en Instagram, Sánchez reafirma la decisión adoptada el pasado mes de septiembre por el Consejo de Administración de RTVE de retirarse de la edición de Eurovisión de este año en protesta por la participación de acordado de Israel tras los ataques a Gaza.

Una decisión, según inicia su vídeo el presidente el Gobierno "coherente y necesaria" para "plantarse ante la injusticia", ya que el compromiso de España con los derechos humanos y con la legalidad internacional "se expresa también a través de la cultura".

"Cuando Rusia invadió Ucrania fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel, no puede haber dobles estándares", continúa su intervención Sánchez, quien reafirma el compromiso de España con el festival que nació para promover "precisamente la paz, para acercarnos y para celebrar la diversidad del continente europeo".

Frente a la "guerra y el genocidio, el silencio no es una opción", se muestra contundente el presidente que enfatiza que no se puede permanecer indiferente ante lo que sigue ocurriendo en Gaza y en el Líbano.

"Es una cuestión de coherencia, de responsabilidad y de humanidad", destaca antes de recordar que este adición tampoco edición contará con la participación de países como Irlanda, Islandia, Países Bajos, ni eslovenia ni tampoco con el apoyo de muchos fans de toda Europa.

Noticias relacionadas

Y concluye: "Este año será distinto. No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
  2. Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo
  3. Tercera jornada de huelga del metal: los trabajadores mantienen su calendario de protestas mientras la patronal busca evitar el colapso de Navalia
  4. El parque infantil «más grande» de Vigo ya tiene fecha de construcción: las obras durarán ocho meses
  5. Más de cuatro mil usuarios de Povisa tramitan el cambio al Chuvi
  6. El ADN incrimina al presunto agresor sexual de un adolescente en los baños de Vialia
  7. La Xunta concederá 690 ayudas para mejorar fachadas, cubiertas y muros de viviendas particulares
  8. La patronal del metal de Pontevedra convoca reunión este viernes para evitar el colapso de Navalia

Sánchez avala la "coherencia" de que España no esté en Eurovisión y sí en el lado correcto

Sánchez avala la "coherencia" de que España no esté en Eurovisión y sí en el lado correcto

La robótica agrícola aterriza en Rías Baixas con un robot sulfatador autónomo de última generación

La robótica agrícola aterriza en Rías Baixas con un robot sulfatador autónomo de última generación

Los sindicatos analizan la «nueva propuesta» de las patronales: se abre la puerta a un acuerdo en el metal

Los sindicatos analizan la «nueva propuesta» de las patronales: se abre la puerta a un acuerdo en el metal

Fuga y peligro en Vilagarcía: conductor con alcohol, cocaína y permiso caducado

Fuga y peligro en Vilagarcía: conductor con alcohol, cocaína y permiso caducado

Musicoterapia para los mayores de Vigo: «Vemos cómo muchos usuarios empiezan a tener una atención plena»

Musicoterapia para los mayores de Vigo: «Vemos cómo muchos usuarios empiezan a tener una atención plena»

Rubén Domínguez, previo al derbi contra el Tenerife: «Hay que cerrar el playoff y hay que cerrarlo ya»

Rubén Domínguez, previo al derbi contra el Tenerife: «Hay que cerrar el playoff y hay que cerrarlo ya»

Iberconsa celebra en «Capetón» la incorporación a su flota del pesquero «Santa Princesa»

Iberconsa celebra en «Capetón» la incorporación a su flota del pesquero «Santa Princesa»

La cara B de las Banderas Azules: 37 playas donde no debes bañarte por indicación de la Consellería de Sanidade

La cara B de las Banderas Azules: 37 playas donde no debes bañarte por indicación de la Consellería de Sanidade
Tracking Pixel Contents