Más allá del cine español: 10 de las películas más esperadas en el festival de Cannes

No dejemos que el chovinismo nos nuble la vista. Puede que lo más llamativo de la programación que compondrá la 79ª edición del festival de Cannes-al menos se se contempla desde dentro de nuestras fronteras- sea la insólita y sin duda celebrable abundancia de cine español que contiene, pero entre las aportaciones que ha recibido del resto del mundo hay algunas de valor extraordinario. Estas son algunas de las películas no españolas que prometen dar más que hablar entre todas las que el certamen presentará a lo largo de los próximos doce días.

'ALL OF A SUDDEN', de Ryüsuke Hamaguchi Cinco años después de presentar en el certamen galo ‘Drive My Car’ (2021), que obtuvo aquí tres premios antes de ganar el Oscar a la Mejor Película Internacional, el maestro japonés vuelve a aspirar a la Palma de Oro con su primera película rodada fuera de Japón. Narra la historia de Mari-Lou (Virginie Efira), directora de una residencia de ancianos que intenta implementar una filosofía de cuidados basada en la escucha y el respeto a la dignidad de los residentes, y de la relación que establece con una dramaturga japonesa que lucha contra el cáncer.

'PAPER TIGER', de James Gray Cannes siente verdadera veneración por el cine de Gray pero, hasta la fecha, el estadounidense no ha visto esa bonita amistad recompensada ni con un solo premio. Tal vez esa carencia se subsane con la sexta de sus películas que compite por la Palma de Oro, y que parece seguir la estela de otros dramas criminales de su filmografía, como ‘La otra cara del crimen’ (2000) y ‘La noche es nuestra’ (2007). Protagonizada por Miles Teller, Adam Driver y Scarlett Johansson, contempla a dos hermanos que, tras asociarse con unos turbios empresarios rusos, se ven atrapados en una red de corrupción que amenaza con destruir sus familias.

'SHEEP IN THE BOX', de Hirokazu Koreeda Considerado una figura clave del cine humanista, en su nuevo largometraje Koreeda se adentra en los terrenos de lo poshumano a través de una historia que, al menos sobre el papel, trae a la mente tanto ‘A.I. Inteligencia artificial’ (2001) como la novela de Kazuo Ishiguro ‘Klara y el sol’ (2021): mientras observa a un matrimonio que acoge en su hogar a un humanoide de última generación para que reemplace a su hijo recién fallecido, la película se pregunta si el robot puede sanar los corazones rotos de la pareja o simplemente atormentarlos mientras les recuerda lo que han perdido para siempre. La ciencia-ficción es un género poco explorado por Koreeda, pero la familia biológica o putativa ha sido siempre uno de los pilares temáticos de su cine.

'ADOLESCENCIA, SEXO Y MUERTE EN CAMPAMENTO MIASMA', de Jane Schoenbrun Tras darse a conocer sobre todo gracias a su fantástico segundo largometraje, El brillo de la televisión (2024), Schoenbrun vuelve a explorar las fronteras que separan lo real de la ilusión en esta relectura ‘queer’ de un subgénero esencial del cine de terror, sobre una cineasta que localiza a la actriz original de una película ‘slasher’ de culto de los 90 para convencerla de que protagonice el remake que ella misma va a dirigir. Schoenbrun ha descrito la película como una mezcla entre ‘Retrato de una mujer en llamas’ (2019) y ‘Viernes 13’ (1980), aunque promete ser mucho más extraña de lo que esa comparación sugiere.

'MINOTAURO', de Andrey Zvyagintsev Superados los graves problemas de salud que sufrió desde 2021 debido a la covid, y tras huir de su país natal por motivos políticos —es defensor de la causa ucraniana—, el cineasta ruso regresa con una nueva crítica al régimen de Putin. La protagoniza un exitoso hombre de negocios cuya vida da un vuelco al ser reclutado para combatir en la guerra mientras se prepara para despedir a sus empleados y descubre que su esposa le es infiel. Esta es la sexta película de Zvyagintsev, que ganó el León de Oro en Venecia gracias a 'El regreso' (2003) y desde entonces ha participado en Cannes con todas sus películas posteriores. Hasta la fecha, nunca ha vuelto a casa con las manos vacías.

'HER PRIVATE HELL', de Nicolas Winding Refn Refn alcanzó la fama internacional gracias a ‘Drive’ (2011), que le proporcionó el premio a la Mejor Dirección en este festival, y ‘Her Private Hell’ es su primer largometraje desde ‘The Neon Demon’ (2016). Definido por el propio director como “un thriller hipnótico y desquiciado” lleno de “glamur, sexo y violencia”, está ambientado en una versión futurista de Tokio envuelta de una extraña niebla, donde el destino de una joven atormentada que emprende la búsqueda de su padre se cruza con el de un soldado estadounidense desesperado por rescatar a su hija del infierno. Dado que el cineasta danés es un experto a la hora de provocar reacciones enfrentadas entre la crítica y el público, probablemente su estreno sea recibido tanto con ovaciones como con abucheos.

'FATHERLAND', de Pawel Pawlikowski Las dos películas inmediatamente anteriores del polaco, ‘Ida’ (2013) y ‘Cold War’ (2018) —por esta última ganó aquí el premio a la Mejor Dirección— combinaban el repaso de la historia europea y el retrato de personajes con hermosa austeridad y gran riqueza psicológica, y parece que su nuevo trabajo exhibe el mismo método. Su argumento se resume así: en 1949, el premio Nobel de Literatura Thomas Mann regresa a Alemania por primera vez desde el final de la guerra acompañado de su hija, actriz, escritora y piloto de rally. Al volante de un Buick negro emprenden un viaje a través del país del que huyeron cuando el partido nazi tomó el poder, hoy en ruinas.

'GENTLE MONSTER', de Marie Kreutzer Kreutzer debutó en Cannes en 2022 con la sátira feminista La emperatriz rebelde, que posteriormente se vio azotada por el escándalo cuando uno de sus protagonistas, Florian Teichmeister, fue condenado al año siguiente por posesión de pornografía infantil. El caso dejó claramente su huella en Kreutzer, y al parecer ha inspirado la escritura del guion de esta nueva película, protagonizada por dos mujeres que descubren oscuras verdades sobre los hombres de sus vidas. Léa Seydoux encabeza su reparto.

'FJORD', de Cristian Mungiu Tras ganar la Palma de Oro en 2007 con ‘4 meses, 3 semanas, 2 días’y los premios al Mejor Guion y a la Mejor Dirección respectivamente con ‘Más allá de las colinas’ en 2012 y ‘Los exámenes’ en 2016, el cineasta rumano compite en Cannes por quinta vez con este drama ambientado en los fiordos noruegos que cuenta la historia de dos familias vecinas cuya relación se deteriora cuando, después de que los profesores descubran moretones en uno de los niños, la comunidad empieza rápidamente a sospechar de los métodos educativos que imperan en uno de los hogares. La presión social, los dilemas morales y el peso de las creencias, recordemos, son asuntos habituales en el cine de Mungiu.