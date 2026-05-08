Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Remolcanosa PortugalCaso SaltamontesNiña Muerta OurenseHuelga Metal PontevedraResultado elecciones UVigoCalendario Escolar GaliciaBrote de Hantavirus
instagramlinkedin

Galardón

Marta Platel gana el premio Fernando Lara de novela con una historia de traiciones

La escritora barcelonesa se ha llevado el galardón, dotado con 120.000 euros, por 'El baile de las criadas', una historia de traiciones, pasiones prohibidas e identidades ocultas

Marta Platel, acompañada por el presidente del grupo Planeta, José Creuheras; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; y la consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo.

Marta Platel, acompañada por el presidente del grupo Planeta, José Creuheras; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; y la consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo. / José Manuel Vidal / EFE

EFE

Sevilla

La escritora barcelonesa Marta Platel ha ganado la XXXI edición del premio Fernando Lara de novela, dotado con 120.000 euros, con 'El baile de las criadas', una historia de traiciones, pasiones prohibidas e identidades ocultas.

La novela está ambientada en la Barcelona de 1941, "una ciudad vencida y dominada por el yugo franquista", según ha contado la ganadora del premio nada más hacerse público el fallo del jurado en el transcurso de una cela de gala celebrada en los Reales Alcázares de Sevilla.

Noticias relacionadas

Según Marta Platel su novela es también "un homenaje a las mujeres de la posguerra que en muchos casos tuvieron que abandonar a sus familias, y a los diplomáticos que, en los años más oscuros de Europa, hicieron frente a la barbarie nazi".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents