Galardón
Marta Platel gana el premio Fernando Lara de novela con una historia de traiciones
La escritora barcelonesa se ha llevado el galardón, dotado con 120.000 euros, por 'El baile de las criadas', una historia de traiciones, pasiones prohibidas e identidades ocultas
EFE
La escritora barcelonesa Marta Platel ha ganado la XXXI edición del premio Fernando Lara de novela, dotado con 120.000 euros, con 'El baile de las criadas', una historia de traiciones, pasiones prohibidas e identidades ocultas.
La novela está ambientada en la Barcelona de 1941, "una ciudad vencida y dominada por el yugo franquista", según ha contado la ganadora del premio nada más hacerse público el fallo del jurado en el transcurso de una cela de gala celebrada en los Reales Alcázares de Sevilla.
Según Marta Platel su novela es también "un homenaje a las mujeres de la posguerra que en muchos casos tuvieron que abandonar a sus familias, y a los diplomáticos que, en los años más oscuros de Europa, hicieron frente a la barbarie nazi".
- Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
- Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis
- Y ahora que Seila es canción...
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- Una nueva app educativa sustituirá a abalarMóbil en Galicia e integrará matriculación y pagos
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores gallegos nacidos entre 1956 y 1961