Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽DIRECTO Celta-FriburgoResultados ProfandPlanta Coches MG GaliciaBaliza V16 GaliciaLimpieza fincasIndemnización ictus CunqueiroHub Zona FrancaFin Bollería Colegios
instagramlinkedin

Estrenos de cine

Crítica de 'Un poeta': una sátira feroz pero compasiva a costa del arte

Simón Mesa Soto satiriza el arquetipo del artista incomprendido en su segundo largometraje, una tragicomedia que retrata a un poeta fracasado intentando guiar a una joven de clase baja

El actor Ubeimar Rios en 'Un poeta'.

El actor Ubeimar Rios en 'Un poeta'.

Nando Salvà

'Un poeta'

Director: Simón Mesa Soto

Reparto: Ubeimar Ríos, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Humberto Restrepo

Año: 2025

Estreno: 17 de abril de 2026

★★★★

El artista torturado arquetípico es alguien que sufre la incomprensión de la sociedad, los prejuicios de sus seres queridos y la indiferencia del público, y Simón Mesa Soto se ensaña con el cliché a través de su segundo largometraje, tragicomedia hilarante sobre un poeta en su día prometedor y actualmente fracasado que, mientras permanece envuelto de desaliño, seborrea y tufo a alcohol, decide erigirse en mentor de una adolescente de clase baja no se sabe si por filantropía, caridad o puro egoísmo. En parte a causa de una sucesión de decisiones éticamente cuestionables, sus intentos no tardan en dejar claro que están condenados al desastre.

Haciendo equilibrios entre lo florido y lo vulgar, y sirviéndose de un montaje a menudo desorientador, la película ataca la pretenciosidad de los literatos, la corrupción de los mecenas y el paternalismo del hombre blanco; todos sus personajes son unos cínicos oportunistas, tanto los burgueses como los pobres, tanto la élite cultural como los iletrados. En cualquier caso, sus intenciones no son meramente misántropas o simplemente burlescas. Mesa Soto combina los momentos de farsa embarazosa con los de afilada melancolía y, sacando máximo provecho a la formidable interpretación de Ubeimar Ríos, captura la miseria causada por los sueños frustrados y las buenas intenciones malentendidas. Su protagonista acaba tan torturado como empezó, pero al menos le permite tener esperanza en que sus tormentos serán mitigados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
  2. El Sergas abre el plazo para que parte de la población del área viguesa elija entre ser atendido en el Chuvi o en Povisa
  3. Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
  4. Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
  5. La Xunta abre plazo para que las familias apunten a sus hijos en los campamentos de verano: tiempos, precios y oferta
  6. Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»
  7. Obramat, líder en material de construcción, abre su gran almacén de 6.000 metros en San Cibrao
  8. Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras

Rusia señala como "potencial objetivo" a la empresa española Oesía por equipar drones ucranianos

Rusia señala como "potencial objetivo" a la empresa española Oesía por equipar drones ucranianos

Alumnos del IES María Soliño enseñan a hacer deporte en la alameda de Cangas

Alumnos del IES María Soliño enseñan a hacer deporte en la alameda de Cangas

As Ninguéns piden eliminar el límite de días de estancia en el albergue municipal de Vigo

As Ninguéns piden eliminar el límite de días de estancia en el albergue municipal de Vigo

El Náutico de Vigo presenta su plan 2026-2031

La Xunta inyectará 2 millones hasta 2028 para consolidar el campus Crea

La Xunta inyectará 2 millones hasta 2028 para consolidar el campus Crea

El PSOE afea el crédito para vivienda en Moaña tras la inversión de la Xunta en Cangas

El PSOE afea el crédito para vivienda en Moaña tras la inversión de la Xunta en Cangas

La UVigo recupera el cetro en las aguas del río Lérez

La UVigo recupera el cetro en las aguas del río Lérez

Transición Ecológica pone la quinta en la descarbonización y busca «instalaciones renovables excelentes» para priorizar y agilizar su tramitación

Transición Ecológica pone la quinta en la descarbonización y busca «instalaciones renovables excelentes» para priorizar y agilizar su tramitación
Tracking Pixel Contents