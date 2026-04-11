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Marcos Giralt Torrente gana el Premio de la Crítica con 'Los ilusionistas'

El galardón a la mejor publicación en lengua extranjera ha sido para 'El jardinero y la muerte', del escritor búlgaro Gueorgui Gospodínov

Marcos Giralt Torrente.

Marcos Giralt Torrente. / EFE

EFE

Morille (Salamanca)

El escritor madrileño Marcos Giralt Torrente ha logrado este sábado el Premio de la Crítica por su obra 'Los ilusionistas', considerado por la Asociación Española de Críticos Literarios como el mejor libro de narrativa publicado en 2025.

El jurado de estos premios, que llegan a su edición 70, ha otorgado también el resto de categorías, con Pablo García Casado como mejor obra de poesía en castellano, Fernando Castro Paredes y Lorena Souto, en gallego; Amadeu Fabregat y Sebastià Alzamora, en lengua catalana, y Eider Rodríguez y Ane Zubeldia, en lengua vasca, según el fallo anunciado este sábado en el municipio salmantino de Morille.

Además, han premiado como mejor libro de lengua extranjera a 'El jardinero y la muerte', del escritor búlgaro Gueorgui Gospodínov, publicado por la Editorial Impedimenta, con una traducción al castellano de María Vútova, y en Edicions del Periscopi, traducido al catalán por Marc Casals.

Sin dotación económica, este premio es el único que se concede a obras en las cuatro lenguas oficiales en España a través de un jurado que en esta edición ha estado integrado por 21 críticos literarios independientes que trabajan para variados medios de comunicación.

En el caso de 'Los ilusionistas', fue la editorial Anagrama la que publicó esta obra de Giralt Torrente, quien retrató en esta obra biográfica y familiar a sus abuelos maternos: el también escritor Gonzalo Torrente Ballester y Josefina Malvido. El jurado ha destacado que esta obra introspectiva, en la que el autor mezcla hechos sucedidos y ficcionales, demuestra una "extraordinaria lucidez para reflejar el complejo universo familiar, mientras revela su madurez personal y como creador".

Marcos Giralt Torrente es autor de otras obras como 'Tiempo de vida', con la que logró el Premio Nacional de Narrativa, 'París' y 'Los seres felices', entre otros.

Poesía

En la categoría de poesía, Pablo García Casado se ha hecho con el premio con la obra 'Cada uno es mucha gente', publicada por la editorial Visor y con la que el jurado ha apreciado que intenta dar voz a gente cotidiana inserta en redes de sociabilidad -trabajo, familia- signadas por la precariedad y la crisis.

Del mismo modo, el jurado ha destacado el "espléndido manejo de la tensión realizado por el autor en textos que apuestan por el formato del poema en prosa, en ocasiones cercano al microrrelato y a la secuencia cinematográfica.

Catalán

Amadeu Fabregat se ha hecho con el premio de narrativa en catalán con la obra 'L’anell del nibelung', publicado por Proa y que ha servido para romper cuatro décadas de silencio literario de este escritor que plantea una crónica de otro retorno, el del profesor Ernest Millet, protagonista de su obra. El jurado ha destacado su "lengua deliberadamente neutra, despojada de marcas locales y refractaria a todo arraigo superficial", con la que Fabregat construye una novela "de amplio calado, que reclama con firmeza el reconocimiento que le corresponde".

En la categoría de poesía en catalán, Sebastiá Alzamora ha conseguido el premio por 'Sala Augusta seguit de Llengua Materna', donde plantea "una suerte de psicogeografías" con lugares de la memoria, en palabras del jurado, hasta construir un libro "necesario y oportuno".

Gallego

'O lanzador de coitelos' es la obra que le ha valido a Fernando Castro Paredes -Editorial Galaxia- para hacerse con el premio de narrativa en gallego, un thriller "delicioso y duro a la vez" para el jurado, que ve trazos de Pessoa, Faulkner y Eça de Queirós, entre otros autores.

En el caso de la escritora Lorena Souto, el jurado ha premiado su poemario en gallego 'Exuvia e saliva', publicado por Chan da Pólvora y que muestra, en palabras del jurado, su madurez literaria y su forma de habitar un medio rural en constante cambio.

Euskera

En el caso de Eider Rodríguez, ganador del premio de narrativa en euskera, se ha hecho con el galardón con la obra 'Dena zulo bera zen' -'Todo era el mismo agujero'-, donde plasma su "extraordinaria profundidad emocional", en palabras del jurado. Son seis relatos con los que "ilumina las grietas íntimas de la vida cotidiana: parejas en transformación, amistades que se deshilachan y crisis vitales que se instalan en silencio", ha subrayado el jurado.

En el caso de la poeta Ane Zubeldia, el premio le llega por la obra 'Kontra', editado por Susa y que supone para la lírica vasca una "irrupción deslumbrante". Basado en la experimentación formal y fuerza sensorial, el cuerpo se convierte en sujeto, origen del lenguaje y territorio desde el que se escribe, según los integrantes del jurado.

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El resultado se ha dado a conocer en una rueda de prensa en el centro cultural CEVMO con la presencia del presidente de la Asociación Española de Críticos Literarios, Fernando Valls, el alcalde de Morille, Manuel Ambrosio Sánchez y la Viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, además de todos los miembros del jurado.

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Hai momentos nos que unha institución se define mellor ca en calquera discurso. Non cando fala de si mesma, senón cando ten que afrontar o incómodo, o delicado, o que doe e divide. Os casos de acoso son un deses momentos. Unha universidade pública non pode permitirse fallar aí. Non pode mirar para outro lado. Non pode relativizar. Non pode tratar como ruído o que para unha persoa pode ser unha experiencia de medo, humillación ou vulneración da súa dignidade. A primeira obriga dunha universidade é moi simple de formular e moi seria de cumprir: escoitar, atender e actuar. Pero actuar non é berrar máis ca ninguén. Actuar non é substituír os procedementos pola temperatura do momento. Actuar non é confundir a firmeza coa precipitación. Hai unha forma de responder que tranquiliza por un instante e fracasa a longo prazo: a do xesto sen rigor, a da frase contundente sen fundamento, a da condena pública que semella dar satisfacción inmediata pero debilita a xustiza. E hai outra máis difícil, menos vistosa cecáis, pero moito máis honesta: a de facer as cousas ben. Niso consiste a responsabilidade institucional. En tomar en serio toda denuncia. En activar os mecanismos previstos. En acompañar ás persoas afectadas. En preservar a súa intimidade. En analizar os feitos. En colaborar coas instancias competentes. E, ao mesmo tempo, en respectar a presunción de inocencia, a confidencialidade e as garantías que sosteñen unha convivencia democrática. Porque ninguén pode ser condenado sen probas, ninguén debería estar sinalado sen que os feitos sexan reais e teñan sido acreditados, porque non se pode afectar ás vidas das persoas por faladurías, por informacións incompletas ou sen respeito aos procedementos. Hai quen presenta estes principios como se uns estorbasen aos outros. Como se defender ás posibles vítimas obrigase a prescindir das garantías. Como se respectar os procedementos fose unha forma de tibieza. Como se a prudencia institucional fose sospeitosa por definición. Eu non o creo. Máis ben creo o contrario: cando unha institución renuncia ás garantías, tamén debilita a causa que di defender. Porque convén dicilo con claridade. Investigar non é encubrir. Gardar a reserva debida non é ocultar. Acompasar unha actuación ao marco legal non é inhibirse. A prudencia, nestes asuntos, non é covardía: é respecto ás persoas, aos feitos e ao dereito. E iso vale para todos. Para quen denuncia, que merece ser escoitada con toda a seriedade. E para quen é sinalado, que non pode ser convertido en culpable por rumor, por presión ambiental ou por veredicto de corredor. Vivimos tempos de inmediatez nas respostas. Un titular chega antes ca unha resolución. Un comentario corre máis ca unha investigación. Un cartel impacta máis ca un expediente. E unha rede social adoita ter pouca paciencia cos matices. Pero as institucións non poden actuar ao ritmo do sobresalto. Non deben moverse pola lóxica do escaparate. O seu deber é outro: soster a serenidade cando falta, poñer método onde hai ruído e non permitir que a dor, lexítima, desemboque na arbitrariedade. A loita contra o acoso merece toda a nosa firmeza. E merece tamén toda a nosa seriedade. Merece universidades que formen, prevengan e actúen. Merece espazos nos que calquera persoa saiba que a súa voz será atendida. Merece tolerancia cero ante as condutas incompatibles coa dignidade humana. Pero merece tamén que non se trivialice a gravidade destes asuntos reducindo todo a consignas, simplificacións ou sentenzas anticipadas. Unha universidade debe ser un lugar seguro. E un lugar seguro non é só aquel no que se condena rápido. É aquel no que se protexe ben. No que se acompaña con coidado. No que se actúa con rigor. No que non se abandona a ninguén, pero tampouco se sacrifica a xustiza á ansiedade pública. No que se entende que os dereitos non poden depender do volume do ruído. Eu creo nesa universidade. Nunha universidade que non cala por comodidade nin fala por impulso. Nunha universidade que non banaliza nin o dano nin as garantías. Nunha universidade que sabe que igualdade e Estado de dereito non son conceptos contraditorios, senón a mesma obriga moral expresada de dúas maneiras. Nunha universidade, en definitiva, que non escolle entre coidar ás persoas e coidar os procedementos, porque sabe que facer unha cousa ben esixe facer tamén a outra. Ao final, todo se resume nunha idea ben sinxela. Nun asunto así, unha institución que coide ás persoas non pode optar nin polo silencio nin polo linchamento. O seu deber é outro: estar á altura. Protexer sen arbitrariedades, escoitar sen prexuízos e actuar sen precipitación, non é debilidade. Chámase civilización. E eu podo afirmar orgulloso que a nosa Universidade de Vigo cumpre coa legalidade vixente en materia disciplinaria e coa necesaria e anhelada igualdade.

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