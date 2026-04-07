Julián y Miguel Casanova cuentan la guerra civil en viñetas: "Este cómic también busca combatir los bulos que circulan por las redes"

El historiador aragonés Julián Casanova ya realizó un esfuerzo titánico al sintetizar tres años de guerra civil en su ensayo ‘España partida en dos’, de apenas 280 páginas y publicado en 2014 por la editorial Crítica. Ahora, su hijo Miguel Casanova ha decidido ir un paso más allá adaptándolo al cómic y haciéndolo aún más accesible. Porque ese es uno de los objetivos fundamentales de la novela gráfica impulsada por Planeta Cómic y Crítica: «Llevar el libro a más gente y a un público más joven, acercándolo también a las aulas y los institutos».

Para afrontar este reto, el guionista zaragozano ha contado con el talento del ilustrador valenciano Carles Esquembre y con la ayuda del propio Julián Casanova, que ha participado de forma activa en el proyecto. Los tres presentarán el cómic este martes a las 19.00 horas en el Aula Magna del Paraninfo. El acto, moderado por la cineasta Paula Ortiz, es de entrada libre hasta completar aforo.

«Lo más complicado no fue trasladar el ensayo al lenguaje del cómic, que también. Lo más difícil fue hacer esa síntesis de la síntesis y decidir qué se quedaba fuera, porque de repente nos dábamos cuenta de que una línea del libro de Julián te llevaba a dibujar dos páginas enteras del cómic», reconoce Miguel Casanova, cuyo tebeo cuenta con 160 páginas.

Miguel y Julián Casanova, junto al ilustrador Carles Esquembre (derecha), en Madrid. / Editorial Crítica

Además de acercar la historia y la guerra civil a todos los públicos –en línea con las adaptaciones al cómic que se han hecho de las obras de Paul Preston–, otro de los objetivos era intentar acabar con los bulos que últimamente circulan sobre la contienda. «Sí, la obra también persigue ese fin aclaratorio del que Julián hace gala en sus artículos y conferencias. Es una forma de recordar cosas que parece que se están olvidando. Porque pese a lo que diga el líder de la oposición, la guerra civil no fue una riña de abuelos. Y, desde luego, no la perdimos todos, como se planteaba en las jornadas organizadas por Arturo Pérez-Reverte. Por eso, creo que recordar y contar todo esto en forma de cómic es una buena forma de combatir los bulos que circulan por las redes sociales», subraya Miguel Casanova.

Así, sin perder de vista el rigor histórico pero introduciendo elementos de ficción, la novela gráfica empieza y concluye en el Congreso de los Diputados con las mujeres como protagonistas. En el prólogo, las limpiadoras de la Cámara Baja se afanan en el salón de plenos tras la votación que permitió exhumar a Franco del Valle de los Caídos, mientras que en el epílogo una bedel observa los tiros del 23-F al mismo tiempo que escucha un discurso sobre por qué hay que remover el pasado y devolver la dignidad a los enterrados en fosas comunes. «Quería reivindicar ese empeño de Julián de conectar siempre el pasado con el presente. Por eso apostamos por contar la guerra no como un hecho aislado, sino relacionándolo con lo que ocurre hoy en día y en quiénes somos nosotros como españoles», explica el guionista del cómic.

La encuesta del CIS

En su opinión, todo «el rechazo que ha habido en España» a la hora de hablar sobre la guerra civil explica algunas cosas que suceden actualmente. Como la reciente encuesta del CIS que indicaba que el 20% de los jóvenes de entre 18 y 24 pensaba que con Franco se vivía mejor. «Yo creo que eso se dice más por ignorancia que por convencimiento fascista. Alguno habrá, pero hay muchos más jóvenes interesados en saber de dónde venimos y qué es lo que pasó. Lo grave realmente es que se ha denostado el aprendizaje de la guerra civil y eso ha provocado ese desconocimiento», incide Miguel Casanova, que siempre ha soñado con realizar una película sobre la contienda.

«A mí me encantaría llevar este ensayo al cine, pero un cómic sale mucho más barato», señala entre risas el zaragozano, que además de guionista y profesor de guion ha trabajado en cortos, largometrajes y series. Así, por ejemplo, ha participado en el desarrollo y la producción de películas como 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, 'La hija', de Manuel Martín Cuenca, o las series 'El día de mañana', de Mariano Barroso y 'La Fortuna', también de Amenábar.

Noticias relacionadas

Carles Esquembre, por su parte, es un ilustrador especializado en novelas gráficas sobre la memoria histórica, además de un gran admirador del trabajo de Julián Casanova. Entre sus obras, destaca la trilogía de poetas republicanos compuesta por 'Las tres heridas de Miguel Hernández', 'Lorca. Un poeta en Nueva York' y 'Los hermanos Machado', todas publicadas por Planeta Cómic. Para 'España partida en dos', Esquembre ha apostado por el blanco y negro.