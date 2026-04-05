La RAE responde a una duda bastante común: ¿Es correcto decir “gentes”?

¿Es correcto decir 'gentes'? La duda aparece con frecuencia… y no solo en la calle, también en la literatura. Cuando Eduardo Mendozaescribe “Al llegar comprobé que el barrio había cambiado, y con él sus gentes”, utiliza una fórmula que despierta interrogantes en muchos lectores, a raíz de las preguntas que recibe la Real Academia Española (RAE) al respecto. Aunque gente suele usarse como sustantivo colectivo en singular, el plural ‘gentes’ aparece con frecuencia en boca de políticos, escritores y otras figuras públicas en los medios de comunicación.

Pero ¿es realmente correcto decir 'gentes' o se trata de un uso discutible del español? Antes de profundizar en la cuestión, hay que tener claro que el sustantivo ‘gente’ en español se utiliza normalmente para referirse a un conjunto de personas y funciona como un nombre colectivo no contable. Esto implica que, aunque puede cuantificarse con expresiones como ‘mucha gente’ o ‘poca gente’, no puede emplearse para enumerar individuos de forma directa. El uso de ‘una gente’, ‘dos gentes’ o ‘seis gentes’ no es correcto, mientras que con el nombre ‘personas’ no ocurre lo mismo y sí podemos decir ‘cinco personas’.

La palabra ‘gente’, que formalmente es un singular, se refiere ya a un conjunto de individuos, razón por la que no se usa normalmente en plural. No obstante, tal y como especifica la Real Academia Española (RAE) existen ciertos contextos y usos estilísticos en los que sí aparece el plural 'gentes'. En la literatura, por ejemplo, algunos autores recurren a esta forma para aportar mayor fuerza expresiva o matizar el significado. Se trata de un recurso más propio del lenguaje literario que del uso cotidiano.

A este uso se le suele llamar plural expresivo. No responde tanto a una necesidad gramatical como a una intención: reforzar lo que se quiere decir o introducir un matiz distinto. Por eso aparece sobre todo en contextos cuidados, especialmente en la literatura. Es lo que parece buscar el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 Eduardo Mendoza en La aventura del tocador de señoras (2001), donde ese “gentes” no pretende contar personas, sino sugerir la diversidad de quienes habitan ese espacio y aportar más fuerza a la escena.

Uso de 'gentes' en América

A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en algunas zonas de América, especialmente en México y en varios países de Centroamérica, la palabra ‘gente’ se emplea también con el significado de ‘persona’ o ‘individuo’. En estos casos funciona como un sustantivo contable (y no colectivo), por lo que su uso en plural resulta necesario cuando se hace referencia a más de una persona.

Así ocurre, por ejemplo, en la frase: “Alrededor de la tina, en la que podían caber cinco gentes, había muchas plantas”, de la novela ‘Arráncame la vida’ (1985), de la escritora y periodista Ángeles Mastretta.

En la literatura, algunos autores recurren a esta forma para aportar mayor fuerza expresiva o matizar el significado. Se trata de un recurso más propio del lenguaje literario que del uso cotidiano

En España, en cambio, este uso es mucho menos habitual. La forma ‘gente’ aplicada a una sola persona se considera normal únicamente en expresiones como ‘buena gente’ o ‘mala gente’, también presentes en el español de América. Ejemplo de este empleo puede encontrarse en este texto de Antonio Gala: “Yo soy muy buena gente”, en ‘Los invitados al jardín’ (2002).

En la práctica, el plural ‘gentes’ puede entenderse de dos maneras. Por un lado, como un recurso estilístico que aparece en textos más cuidados para matizar o intensificar el significado. Por otro, como un uso habitual en algunas zonas de América, donde ‘gente’ funciona como un sustantivo contable y se emplea con el sentido de ‘persona’.

Para quienes tengan dudas sobre este u otros usos, la Real Academia Española mantiene abierto un canal de consulta a través de la red social X. Basta con incluir la mención a @RAEinforma y la etiqueta #dudaRAE para recibir respuesta.