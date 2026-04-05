Interrogantes sobre el español
La RAE responde a una duda bastante común: ¿Es correcto decir “gentes”?
La Real Academia Española explica cuándo es correcto emplear este plural, que hace que muchos hablantes hispanos se planteen la cuestión porque "gente" en singular ya es un sustantivo colectivo
¿Es correcto decir 'gentes'? La duda aparece con frecuencia… y no solo en la calle, también en la literatura. Cuando Eduardo Mendozaescribe “Al llegar comprobé que el barrio había cambiado, y con él sus gentes”, utiliza una fórmula que despierta interrogantes en muchos lectores, a raíz de las preguntas que recibe la Real Academia Española (RAE) al respecto. Aunque gente suele usarse como sustantivo colectivo en singular, el plural ‘gentes’ aparece con frecuencia en boca de políticos, escritores y otras figuras públicas en los medios de comunicación.
Pero ¿es realmente correcto decir 'gentes' o se trata de un uso discutible del español? Antes de profundizar en la cuestión, hay que tener claro que el sustantivo ‘gente’ en español se utiliza normalmente para referirse a un conjunto de personas y funciona como un nombre colectivo no contable. Esto implica que, aunque puede cuantificarse con expresiones como ‘mucha gente’ o ‘poca gente’, no puede emplearse para enumerar individuos de forma directa. El uso de ‘una gente’, ‘dos gentes’ o ‘seis gentes’ no es correcto, mientras que con el nombre ‘personas’ no ocurre lo mismo y sí podemos decir ‘cinco personas’.
La palabra ‘gente’, que formalmente es un singular, se refiere ya a un conjunto de individuos, razón por la que no se usa normalmente en plural. No obstante, tal y como especifica la Real Academia Española (RAE) existen ciertos contextos y usos estilísticos en los que sí aparece el plural 'gentes'. En la literatura, por ejemplo, algunos autores recurren a esta forma para aportar mayor fuerza expresiva o matizar el significado. Se trata de un recurso más propio del lenguaje literario que del uso cotidiano.
A este uso se le suele llamar plural expresivo. No responde tanto a una necesidad gramatical como a una intención: reforzar lo que se quiere decir o introducir un matiz distinto. Por eso aparece sobre todo en contextos cuidados, especialmente en la literatura. Es lo que parece buscar el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 Eduardo Mendoza en La aventura del tocador de señoras (2001), donde ese “gentes” no pretende contar personas, sino sugerir la diversidad de quienes habitan ese espacio y aportar más fuerza a la escena.
Uso de 'gentes' en América
A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en algunas zonas de América, especialmente en México y en varios países de Centroamérica, la palabra ‘gente’ se emplea también con el significado de ‘persona’ o ‘individuo’. En estos casos funciona como un sustantivo contable (y no colectivo), por lo que su uso en plural resulta necesario cuando se hace referencia a más de una persona.
Así ocurre, por ejemplo, en la frase: “Alrededor de la tina, en la que podían caber cinco gentes, había muchas plantas”, de la novela ‘Arráncame la vida’ (1985), de la escritora y periodista Ángeles Mastretta.
En la literatura, algunos autores recurren a esta forma para aportar mayor fuerza expresiva o matizar el significado. Se trata de un recurso más propio del lenguaje literario que del uso cotidiano
En España, en cambio, este uso es mucho menos habitual. La forma ‘gente’ aplicada a una sola persona se considera normal únicamente en expresiones como ‘buena gente’ o ‘mala gente’, también presentes en el español de América. Ejemplo de este empleo puede encontrarse en este texto de Antonio Gala: “Yo soy muy buena gente”, en ‘Los invitados al jardín’ (2002).
En la práctica, el plural ‘gentes’ puede entenderse de dos maneras. Por un lado, como un recurso estilístico que aparece en textos más cuidados para matizar o intensificar el significado. Por otro, como un uso habitual en algunas zonas de América, donde ‘gente’ funciona como un sustantivo contable y se emplea con el sentido de ‘persona’.
Para quienes tengan dudas sobre este u otros usos, la Real Academia Española mantiene abierto un canal de consulta a través de la red social X. Basta con incluir la mención a @RAEinforma y la etiqueta #dudaRAE para recibir respuesta.
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»