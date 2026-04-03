Aitana habla de su ruptura con Sebastián Yatra en el confesionario de Rosalía en su tercer concierto en Madrid

Los conciertos del 'Lux Tour' de Rosalía están dando mucho que hablar por los momentazos que está dejando la artista en cada una de las pocas fechas que lleva de gira. Este viernes por la noche, la catalana celebró su tercer concierto en Madrid y quiso hacerlo con una invitada muy especial en uno de los momentos más comentados del espectáculo como es el ya famoso "confesionario" que precede a 'La Perla'.

Tras contar en noches anteriores con celebridades como Esty Quesada, conocida como Soy Una Pringada, y con la cantante Metrika, esta vez fue Aitana Ocaña quien se sumó a la dinámica. Y no tardó en ganarse al público con una confesión cargada de pullas sobre su última ruptura, que fue especialmente mediática, con Sebastián Yatra.

"Fue muy bueno. Malo no fue. Pero llegó un punto en el que no sabía lo que estaba pasando. Iba bien, enamoramiento fuerte… normal. Cuando íbamos a hacer un año me dijo: 'A partir del año puedo ser infiel'. Y yo dije: bueno, por lo menos es sincero", relató Aitana ante un público completamente entregado y que rápidamente captó de quién estaba hablando. Rosalía, siguiendo el juego, remató la intervención con un: "Sabía que él mismo tenía caducidad".

La conversación continuó entre risas, pero también con cierto tono amargo al recordar cómo, a veces, una termina dándole una segunda oportunidad a alguien que ya había dado señales bastante claras. "El problema es que sin querer a veces caes otra vez, lo intentas. Y cuando a los meses me dio por volver a intentarlo salieron las declaraciones a la luz... y luego somos nosotras", comentó Aitana, dejando entrever la vergüenza que le provocó la exposición pública de aquella historia. La respuesta de Rosalía fue tajante: "Es mejor quedarse callado y que hablemos nosotras".

Rosalía también aprovechó para sincerarse sobre una experiencia propia con el cantante de 'Tacones rojos': "Tengo que confesar que me pidió disculpas porque hizo una maniobra de márketing mencionándome y no se lo perdoné". Aitana, cómplice, le respondió: "Tú fuiste más inteligente que yo". A lo que Rosalía añadió, entre bromas: "Como esto se queda aquí, no pasa nada".

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Antes de cerrar el momento, Rosalía dejó otra de las frases de la noche: "Si en el primer año dice que hay problemas, ahí no es, hermana". Un consejo directo que Aitana recibió con una sonrisa, mientras la de Sant Esteve Sesrovires seguía con un "pero tú te ves muy feliz y muy guapa", siguió. "Ahora estoy bien", zanjó Aitana, poniendo fin a una conversación que conectó de lleno con el público y que volvió a convertir el confesionario del 'Lux Tour' en uno de los grandes atractivos de la gira.