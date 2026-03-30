Un ‘Requiem’ de Verdi solidario en recuerdo de Irene de Grecia

El tradicional Concert de Setmana Santa que desde hace 17 años se celebra en la Catedral a beneficio de Projecte Home Balears, ha reunido a Doña Sofía, sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, y las hijas de ambas, Victoria Federica de Marichalar e Irene Urdangarin. El protagonismo también ha recaído en Irene de Grecia, la hermana de la reina emérita, fallecida el pasado mes de enero a los 83 años de edad, a quien se le ha dedicado la Messa da Requiem de Giuseppe Verdi.

Doña Sofía ha llegado puntual —a las 20.30 horas— a una cita a la que durante años asistió en compañía de su hermana Irene. El año pasado ya no pudieron hacerlo juntas, debido al delicado estado de salud de la ‘tía Pecu’, como era conocida en la Familia real, una mujer que siempre amó la música y que en su juventud ofreció varios recitales de música clásica.

La reina emérita, las infantas y sus dos hijas han sido recibidas en el portal mayor de la Seu por Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados; Marga Prohens, presidenta del Govern; Gabriel Le Senne, presidente del Parlament; el batle Jaime Martínez; Llorenç Galmés, presidente del Consell; Jaume Carot, rector de la Universitat de les Illes Balears; Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno en Balears; el obispo Sebastià Taltavull; y Antoni Vera, deán de la Catedral.

1.700 personas en una Catedral abarrotada de público

Alrededor de medio centenar de personas han saludado a doña Sofía en los exteriores de la Seu al grito de "bravo" antes de que ocupara asiento, en primera fila, entre Tomeu Català, fundador de Projecte Home, y Francina Armengol, en una Catedral que ha convocado a más de 1.700 personas. "Sois un ejemplo de sensibilidad y apoyo al que más lo necesita", les ha agradecido en su discurso de bienvenida Jesús Mullor, actual presidente de una entidad que también ha subrayado "el compromiso, la solidaridad y la esperanza" como pilares. "La presencia de la reina nos honra y refuerza el valor de nuestra causa", ha remarcado Mullor, al tiempo que ha señalado que ya son "40 años acompañando a familias en momentos difíciles de su vida".

En "honor" de Irene de Grecia

En la otra intervención previa al inicio del concierto, la presidenta del Rotary Club Ramon Llull, Christine Schedukat, ha tenido un recuerdo para Irene de Grecia, "una persona muy querida que nos ha acompañado tantos años y que hoy ya no está", y ha señalado a los presentes que el Requiem de Verdi se interpretaría "en su honor". También ha expresado su deseo de que "terminen las guerras y que haya paz".

Compuesta por Verdi en 1874 en memoria del escritor Alessandro Manzoni y considerada una pieza clave del repertorio coral por su fuerza emocional y su carácter casi operístico, la Messa de Requiem ha sido interpretada por la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida por Pablo Mielgo, y la Coral de la Universitat de les Illes Balears, bajo la dirección de Núria Cunillera Salas.

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La soprano Mira Alkohovik, la mezzosoprano Silvia Tro Santafé, el tenor mallorquín Antoni Lliteres y el bajo menorquín Simón Orfila han participado como voces solistas en una obra, el Requiem verdiano, que el genial compositor italiano escribió cuando contaba 60 años y que la gran mayoría de los melómanos considera simplemente irresistible, "la cumbre de la música litúrgica del siglo XIX", en palabras del experto Julian Budden.