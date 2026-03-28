La Xunta lo pone en vigor: nueva ayuda de hasta 350.000 euros para proyectos audiovisuales en Galicia

El audiovisual gallego vive un buen momento. Los actores y cineastas gallegos protagonizan alguno de los títulos más populares y laureados de los últimos tiempos, el mejor ejemplo ha sido el recorrido de Oliver Laxe y Sirât hasta llegar a los Oscar. Pero si por algo destaca este momento eso es por la elección de Galicia como escenario de las películas y series del momento.

Para seguir promoviendo esta dinámica, la Xunta de Galicia lanza una nueva ayuda de hasta hasta 350.000 euros para los proyectos audiovisuales rodados en la comunidad.

Con una dotación de 2,2 millones de euros destinada a los rodajes en territorio gallego, el Gobierno gallego busca asentar la posición de esta región como lugar atractivo para las producciones culturales del país. Esta ayuda cofinanciada por la Unión Europea se enmarca en el programa Galicia Feder 2021-2027.

350.000 euros para proyectos en dos modalidades

La nueva línea de subvenciones de la Xunta, que se puede consultar en este enlace, se centra en impulsar los rodajes en la comunidad. Esta medida va dirigida a obras audiovisuales completas, ya sean largometrajes de ficción de más de 60 minutos como series de ficción cuya primera y segunda temporada supere los 150 minutos. Cada proyecto puede recibir entre 300.000 y 350.000 euros, siempre que se cumplan los siguientes requistitos:

Tener financiación previa acreditada del 60% sobre el coste total.

Destinar entre 1 y 1,5 millones de euros al gasto en Galicia

Realizar un rodaje mínimo de 20 días laborales en un período máximo de 6 semanas

Además, estas producciones deben cumplir con un requisto imprescindible: hacerse en Galicia. Algo que aplica tanto a las realizadas por productoras mayoritarias como a las de responsables de la producción ejecutiva de dos obras en los últimos cinco años.

Los gastos subvencionables de esta medida incluyen personal, escenografías, alquiler de estudios, camerinos o equipamientos tecnológicos, maquinaria, seguros, costes indirectos, medidas sanitarias de aplicación, desplazamientos, alojamiento, mantenimiento o acciones de publicidad y promoción.

Películas y series ya financiadas

La convocatoria de este 2026 es la quinta en los últimos seis años. En este sentido, alguno de los títulos populares más recientes ya se han beneficiado de este tipo de medidas de apoyo al audiovisual.

Es el caso de series como Rapa en los años 2022 y 2023, Punto Nemo, Operación Marea Negra o películas exitosas y rodadas en Vigo y su área metropolitana como Rondallas o Romería.