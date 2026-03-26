Raúl Arévalo: "Los secuestradores de Quini lo eligieron viendo una revista"

El secuestro de Quini, el futbolista del Barça, fue uno de los hechos que conmocionaron a los españoles en 1981, un año convulso en el que también se vivió el 23-F. Movistar Plus+ recuerda, desde la comedia, el esperpéntico caso en 'Por cien millones', serie protagonizada por Raúl Arévalo. El actor de 'Antidisturbios', 'Los amantes pasajeros', 'La isla mínima' y director de 'Tarde para la ira' (que le valió el Goya) interpreta a uno de los secuestradores, el cabecilla del trío.

--¿El caso del secuestro de Quini le sonaba de antemano?

Conocía el caso, pero lo básico: que habían secuestrado a Quini, que al principio se pensó que podía ser ETA y que al final fueron tres señores de Zaragoza. También recordaba haber escuchado hace años a compañeros decir que esa historia daba para una película. Y mira, años después ha sido Nacho García Velilla quien la ha llevado a cabo en forma de miniserie.

--Es curioso que se aborde el caso desde el humor. Choca que un secuestro se trate en clave de comedia.

Sí, es curioso. Por un lado, Nacho García Velilla es un director de comedias y eso ya marca el tono. Y por otro, el caso de Quini tiene elementos muy particulares: ocurre poco después del golpe de Estado, en una España muy convulsa, con crisis económica, y tres hombres desesperados cometen esta locura. Hay cosas que parecen de guion, pero son reales.

--¿Como cuáles?

Escuchamos audios de las llamadas [que hacían los secuestradores a la mujer de Quini] y hay cosas que no das crédito, como cuando dicen que Quini come como una lima, o que les pillaron por el acento maño, aunque quisieran cambiar la voz. Son situaciones muy cutres que parecen inventadas, pero no lo son. Nacho ha visto el filón para hacer una comedia negra y la ha llevado a su estilo. Ahora bien, sin olvidar que fue un hecho traumático para la familia. Aunque él perdonó a los secuestradores y todo terminó relativamente bien, no deja de ser algo muy duro. Una cosa es hacer una comedia negra y otra frivolizar con el tema, que no tiene ninguna gracia. Por eso me llama la atención que nos hayan llegado a preguntar a quién secuestraríamos nosotros hoy en día. Obviamente, a nadie. Espero que se entienda que, aunque se haya hecho una comedia con un tono tan particular, es un caso que no tiene puñetera gracia.

--¿La familia ha dado su visto bueno al proyecto?

Los hijos de Quini hacen un 'cameo'. Vinieron a un pase y tenían sentimientos encontrados, no en cuanto a la serie, sino a lo que sienten. Por un lado entienden el tono y ya sabían que iba a ser así, pero al mismo tiempo les remueve, porque recuerdan lo mal que lo pasó su madre y lo que sufrieron ellos.

Raúl Arévalo, en 'Por cien millones' / MOVISTAR PLUS+

--Su personaje y el de los otros dos secuestradores generan cierta empatía, porque son unos perdedores. Incluso dicen: "No somos delincuentes, somos pobres".

Eso es real, se lo dijeron a la policía suiza, está en el sumario. Y sí, ahí está la mano de Velilla, que sabe humanizar a los personajes para que funcione la comedia. No sé cómo eran exactamente en la vida real, porque no hemos tenido contacto con ellos, pero hay que entender que está escrita con mucha libertad y hay muchas cosas cambiadas. Para mí, máximo respeto a la familia y al sufrimiento que vivieron, pero la serie está enfocada para hablar un poco de una época y de un tipo de idiosincrasia, de una picaresca, muy de aquí, y eso me parece muy interesante.

--Hay escenas que parecen increíbles, como cuando deciden a quién secuestrar mirando una revista.

Sí, por lo visto eso también es real. Según lo que se recoge, eligieron a la víctima viendo la revista '¡Hola!'. Luego Nacho le da su toque de comedia, claro, pero la base está ahí.

--La serie también funciona como homenaje a Quini, ¿no cree?

Sí, totalmente. Todo el mundo decía que era una buenísima persona, y lo demostró perdonando públicamente a sus secuestradores. Tenía unos valores que quizá hoy se han perdido un poco.

Raúl Arévalo, Gabriel Guevara y Vito Sanz, en 'Por cien millones' / MOVISTAR PLUS+

--La historia también refleja cómo la desesperación puede llevar a hacer cosas impensables.

Sí, aunque quiero pensar que alguien que hace algo así no está bien. Pero es cierto que la desesperación puede llevarte a lugares que uno no imagina hasta que se ve en esa situación.

--¿Se documentó más sobre el caso cuando recibió el guion?

Sí, claro. Nacho tenía mucha información y nos la pasó.

--¿Habló con los hijos de Quini cuando coincidieron en el rodaje?

No. Estaban encantando de que se hiciera una serie homenajeando a su padre, pero tampoco contaban historias en concreto ni les ibas a preguntar cómo lo pasó su madre. Es obvio que lo pasaría mal. Imagino que a Nacho sí le contarían más detalles a la hora de escribir, pero los actores no preguntamos nada en ese sentido.

Raúl Arévalo, cuando ganó el Goya a Mejor Dirección Novel por 'Tarde para la ira' / DAVID CASTRO / Delegaciones

--El cobro del rescate también fue bastante caótico en la vida real.

Sí, todo eso es real. Es todo tan cutre y tan rocambolesco que se entiende que de ahí salga una comedia negra.

--¿Por qué recomendaría ver la serie?

Creo que cuenta una parte de nuestra historia relativamente reciente, y creo que eso es necesario para entender de dónde venimos y cómo estamos. Se centra mucho también en el marco histórico y social de la época. Y me parece muy interesante contar estas historias, ya sea desde la comedia explicando el secuestro de Quini o desde el 'thriller' o el drama, haciendo 'Anatomía de un instante' sobre el 23-F.

--Además de actor, también ha dirigido alguna película, como la premiada 'Tarde para la ira'. ¿Le gustaría repetir?

Sí, claro. Tengo la suerte de que me va bien como actor, que tengo trabajo, me da de comer y es lo que me hace feliz. Pero sí que, después de unos años, me apetece retomar la dirección.

--¿Tiene algún proyecto en mente?

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Sí, alguna idea hay, pero todavía está en desarrollo.