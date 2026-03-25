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'Lux Tour'

"Frágiles como Porcelana, pero Madrid resiste por ti!": la iniciativa fan para los conciertos de Rosalía que pretende llenar el Movistar Arena de carteles

Los asistentes podrán levantar carteles con lemas relacionados con las canciones

Fotografía de Rosalía en el primer concierto de la gira 'Lux' en Lyon

Fotografía de Rosalía en el primer concierto de la gira 'Lux' en Lyon / GARETH CATTERMOLE / GETTY / EFE

Dúnia Drudis Picazos

Barcelona

Ticketmaster propone una iniciativa para los fans de Rosalía durante los conciertos de Madrid en el Movisar Arena, los cuatro espectáculos que hará la catalana del 30 de marzo al 4 de abril. La plataforma ha publicado diversos carteles que los asistentes deberán levantar durante el estribillo de los temas seleccionados.

La plataforma de venta de entradas, propiedad de la promotora Live Nation, propone una canción para cada día. Es decir, los espectadores deberán descargar un cartel diferente dependiendo del día que vayan al concierto. Así, el primer día, el tema seleccionado es 'La Perla', y la frase seleccionada es: "'La Perla' de Madrid te ama, sin terrorismo emocional!”. El día 1 de abril, la seguirá 'Porcelana', con un cartel que exclama: "Frágiles como Porcelana, pero Madrid resiste por ti!". Los últimos dos conciertos irán dedicados a 'Reliquia' y 'Memória', con las afirmaciones: "Madrid se transforma con 'Lux': ¡De Reliquias a divas!" y "¿Memoria? Madrid nunca te olvida, Rosalía", respectivamente.

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La iniciativa la han organizado los proyectos de fan motomamispain y luxtourmadrid, con el apoyo de Ticketmaster. Los carteles están disponibles a través d eun enlace del Instagram de la compañía listos para imprimir.

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