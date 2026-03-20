Adiós a un 'action hero'
Las películas que convirtieron a Chuck Norris en un icono del cine de acción
Cinco títulos que cimentaron la reputación del actor como especialista en fantasías violentas repletas de peleas y tiroteos
Nando Salvà
En su mayoría producidas por la inenarrable productora de cine de acción de bajo presupuesto Cannon Films, las películas que Chuck Norris protagonizó en la primera mitad de los 80 –y que cimentaron la reputación que mantuvo intacta desde entonces– son fantasías violentas protagonizadas por tipos que trabajan solos y no cumplen las normas y en las que no hay efectos especiales, ni ironía ni apenas diálogos y sí muchos puñetazos, patadas y centenares de cadáveres agujereados a balazos.
Steve Carver, 1983. Permitió a Norris demostrar que podía protagonizar algo parecido a un wéstern sin depender exclusivamente de su habilidad a la hora de dar cera, y convertir el arquetipo del Ranger de Texas en un sello propio que posteriormente perfeccionó y repitió durante una década al frente de la serie 'Walker, Texas Ranger'. El momento culminante de la película es un duelo final que enfrenta al héroe con un infame traficante de armas interpretado por David Carradine. Ambos actores se negaron a usar dobles de acción durante la pelea, y tardaron cuatro días en rodarla. En un giro sin duda irónico, el combate se resuelve cuando Norris, después de hincharse a dar y recibir golpes y posiblemente harto de perder el tiempo, hace saltar por los aires a su enemigo con una granada.
Joseph Zito, 1984. Su fuente de inspiración original fue un esbozo de guion escrito por James Cameron para 'Rambo: Acorralado Parte II' (1985), y eso explica sus desconcertantes similitudes con la película de Sylvester Stallone. Su protagonista es el coronel Braddock, que regresa de forma clandestina a Vietnam 10 años después de combatir en la guerra para rescatar a varios soldados norteamericanos que permanecen allí en cautiverio. Incluye uno de los momentos más celebrados de la filmografía del actor: mientras un grupo de soldados enemigos se ríen porque piensan que lo han matado, Braddock emerge del agua y empieza a acribillarlos con una ametralladora M-60, conocida como "la Cerda" entre los expertos en armas. Norris dedicó la película a su hermano Wieland, muerto en Vietnam en 1970.
Andrew Davis, 1985. Su guion fue originalmente escrito con la intención de servir como base para otra entrega de la saga de 'Harry el Sucio', pero los responsables de aquella lo descartaron. Seis actores rechazaron protagonizar la película antes de que Norris aceptara, y por entonces seguramente no esperaba que se acabaría convirtiendo no solo en un 'thriller' policial generalmente sólido sino también en uno de los títulos más respetados de su filmografía. Dirigida por Andrew Davis, posteriormente encargado de dirigir a Harrison Ford en 'El fugitivo' (1993).
Joseph Zito, 1985. Diseñada como instrumento de propaganda para la paranoia anticomunista fomentada por Ronald Reagan, esta historia de un exagente de la CIA que debe prevenir una campaña de ataques terroristas en suelo estadounidense no es más que una sucesión de escenas en las que Norris, a ratos ataviado con una camisa vaquera sin mangas y desabrochada, deambula por las calles y acribilla a centenares de terroristas blandiendo un fusil en cada mano. Durante su rodaje se destruyó a bombazos un vecindario entero de Atlanta destinado a la demolición para la construcción de un aeropuerto.
Menahem Golan, 1986. La coprotagonizó junto al gran Lee Marvin, que falleció pocos meses después de su estreno. Inspirada en el secuestro del vuelo TWA 847 de 1985, su peripecia argumental convierte a la pareja en los líderes de un comando especial de fuerzas de élite del ejército estadounidense encargado de liberar a los pasajeros de un avión que ha sido tomado por terroristas árabes. Si durante su primera mitad remeda con oficio títulos como 'Aeropuerto' (1970) y 'Operación Entebbe' (1976), en la segunda abraza la comedia involuntaria mientras combina explosiones sin sentido, persecuciones indescifrables y escenas en las que Norris se luce sobre una motocicleta equipada con un lanzacohetes.
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