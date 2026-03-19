En Londres
El actor Kevin Spacey llega a un pacto extrajudicial con tres hombres para evitar un juicio por agresión sexual
EFE
El actor estadounidense Kevin Spacey ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con tres hombres que le acusaban de agresión sexual en el Reino Unido, lo que evita el inicio de un juicio civil en el Tribunal Superior de Londres, informan este jueves medios británicos.
Las partes pactaron términos confidenciales, tras lo cual la Justicia ordenó suspender el procedimiento con el consentimiento de todos los implicados, sin que hayan trascendido los detalles del acuerdo ni eventuales compensaciones.
Los demandantes sostenían que los hechos se produjeron entre 2000 y 2015, en varios casos tras conocer al intérprete, que ahora tiene 66 años, durante su etapa como director artístico del teatro londinense Old Vic, cargo que ocupó entre 2004 y 2013.
Uno de ellos, el actor Ruari Cannon -que ha renunciado al anonimato-, afirmaba que Spacey le agredió sexualmente en 2013 en un evento vinculado a la obra 'Sweet Bird of Youth' de Tennessee Williams, mientras que los otros dos, identificados en el proceso como LNP y GHI, denunciaron supuestos abusos en distintos periodos.
El acuerdo cierra la vía civil para estos tres demandantes, después de que Spacey fuera absuelto en 2023 de nueve delitos sexuales en un juicio por la vía penal celebrado también en Londres, relacionados con denuncias de cuatro hombres, entre ellos el propio Cannon.
El juicio civil estaba previsto para octubre de este año, pero queda ahora sin efecto tras el pacto alcanzado entre las partes. El actor, conocido por películas como 'American Beauty' o la serie 'House of Cards', ha negado todos los cargos.
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