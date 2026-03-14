CINE
Santiago Segura afirma que 'Torrente presidente' es el mejor estreno en España en 15 años
La película "arrasa con 2,4 millones de euros en taquilla en su día de estreno y se hace con el 78% del total de la taquilla", resalta el director
EFE
El actor y director Santiago Segura ha destacado este sábado que 'Torrente presidente' es el mejor estreno de una película española en los últimos 15 años y la segunda mejor de la historia, precisamente por detrás de Torrente 4.
Segura ha publicado un mensaje en X en el que da cuenta de los datos que le ha mandado la distribuidora de la película esta mañana tras su estreno este viernes.
"He dudado un poco en publicar estos datos que me ha mandado la distribuidora esta mañana (no quería amargar el sábado a mis haters…) Pero sé que, todos los que me habéis ayudado a hacerlo posible, os vais a alegrar!", ha escrito Segura que vuelve a interpretar y dirigir la sexta entrega de la saga cinematográfica protagonizada por el personaje José Luis Torrente.
2,4 millones
De acuerdo a esos datos, 'Torrente presidente' "arrasa con 2,4 millones de euros en taquilla en su día de estreno y se hace con el 78% del total de la taquilla", lo que la convierte en "el mejor estreno de una película española en los últimos 15 años y la segunda mejor de la historia, solo por detrás de Torrente 4".
Pero no solo eso, según esos datos, es el segundo mejor estreno de una película en España en los últimos diez años y el octavo mejor en la historia de una película en nuestro país.
Santiago Segura en otro mensaje previo ha desvelado que ha visitado tres sesiones distintas en dos cines con "salas abarrotadas, gente riendo en cada gag y sorprendiéndose con cada cameo, carcajadas y al final en cada sesión… aplausos". "Misión cumplida. No puedo ser más feliz. Gracias", ha añadido.
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