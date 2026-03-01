Bruxelas volve a bailar en galego con máis de 2.000 personas no EmigraSON
A cuarta edición do festival contou coas actuacións de artistas como Sabela, Ortiga, Baiuca ou The Rapants
A cuarta edición do EmigraSON reuniu en Bruxelas esta fin de semana a máis de 2.000 persoas en dous días de música galega.
Os organizadores destacan nun comunicado que a iniciativa, nacida hai catro anos como un proxecto autoxestionado para ofrecer á comunidade emigrada un espazo de encontro arredor da música galega, «é xa un evento de referencia dentro da axenda cultural» da comunidade autónoma no exterior.
Como en anos anteriores, a música tradicional abriu a programación desta edición cun pasarrúas por Bruxelas ata o Parlamento Europeo con A Roda e A Irmandade Galega na Suíza.
Na sala La Tricoterie actuaron 9Louro, Fer e Paloma Paloma, nunha proposta centrada nas novas sonoridades da escena galega actual que conseguiu esgotar entradas, e a xornada do venres pechouse coa actuación de Duendeneta Dilleis.
A sala La Madeleine acolleu o sábado a noite principal da cuarta edición do EmigraSON, que ampliou o seu aforo ata as 1.500 persoas tras esgotar entradas o ano anterior.
Sabela, Ortiga, Baiuca e The Rapants pasaron polo escenario e, no conxunto, o festival reuniu a máis de dúas mil persoas ao longo das dúas xornadas, nunha edición que contou coa participación de público procedente de ata 15 países, ademais de asistentes chegados desde Galicia.
O conselleiro de Emigración, José González, destacou en Bruxelas o labor e a implicación da organización deste festival na difusión da música galega actual e da lingua galega no corazón de Europa.
González expuxo que o EmigraSON concorda con outras iniciativas impulsadas desde o Goberno galego, como a xira de concertos que Luar na Lubre realizará no mes de marzo en Arxentina, Uruguai e Chile con motivo do seu 40 aniversario.
Do EmigraSON subliñou ademais a súa «conexión coas novas xeracións» en Bélxica, onde residen uns 3.200 galegos.
