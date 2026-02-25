El Picasso que salía a subasta en Madrid por 100.000 euros ha recibido solo una puja y por el precio mínimo

La expectación estaba esta tarde en el mazo de la subasta de Ansorena y por cuánto se vendería en Madrid un Picasso que partía con un precio de salida de 100.000 euros. La subasta ha empezado a las 17.00 horas y los lotes iban saliendo en orden numérico. Cuando le ha tocado el turno al 576, quienes estaban sentados se han removido del asiento y los y las jóvenes que atendían las compras online y telefónicas se han tensado. En la pantalla ha aparecido la fotografía de ‘Natura mort á la guitare’ y su precio de salida, 100.00 euros. La primera puja ha sido telefónica por esos 100.000 euros. ¡Oh, sorpresa! Nadie más lo ha hecho. Silencio en la sala. Un golpe seco lo ha adjudicado.

Las expectativas creadas se han venido abajo en un segundo. ¿Qué ha pasado? ¿El precio de salida era excesivo? ¿Es demasiado pequeño? "Cosas que pasan" se ha escuchado en la sala de subastas. Algunos esperaban que saliera por un mínimo de 150.000 euros. Pero no ha sido así. El nuevo comprador, que tendrá que añadir un 23% de comisión de Ansorena, es extranjero, por lo que necesitará una autorización expresa para que el cuadro salga del país. El caso es que ni el Estado ha aprovechado su derecho de tanteo.

‘Natura mort á la guitare’ es un gouache y lápiz pintado por el artista malagueño en 1919 en la Costa Azul francesa (en Saint Raphaël), de 12,7 x 9,8 centímetros, perteneciente hasta esta tarde a una colección particular. La identidad del nuevo propietario de momento se desconoce.

El acrílico amarillo de Joseph Marioni tampoco ha recibido una oferta a su precio de salida, 24.000 euros / Alba Vigaray

Procedencia curiosa

El interés del cuadro, a pesar de ser una obra menor del genio cubista, era potente por estar firmado y fechado por Picasso y por tratarse de la figura icónica de una guitarra. También por su procedencia, ya que perteneció a la colección privada de Jaqueline Miller Matisse, que la subastó en 2009 en París, y por contar con la certificación de la propia hija del pintor, Maya. W. Picasso, lo que no genera ninguna duda de su autenticidad. Pero todo esto no ha sido suficiente para que se creara tensión en la sala.

Ansorena, como otras casas de subastas de prestigio nacional, organiza mensualmente un catálogo de venta con unos 1.500 lotes que incluyen todo tipo de objetos, desde joyas a libros, pasando por muebles, artes decorativas, cuadros, escultura, obra gráfica e incluso botellas de vino, cartelería o abrigos de pieles.

Captura de la subata en directo, que también ha incluido muebles y objetos de decoración / PI

La de este mes de febrero se ha dividido en tres sesiones, todas en su sede de la madrileña calle Alcalá, con un total de 1.602 lotes La del martes 24 de febrero se centraba en lotes de pintura antigua, siglo XIX y artes decorativas. Este miércoles 25 de febrero le ha tocado el turno a la pintura contemporánea y moderna. Y este 26 de febrero, a los relojes y joyas.

Presenciar una de estas subastas resulta curioso. Están abiertas a todo el público general. Tan solo si vas a pujar te piden una serie de datos. La velocidad a la que van las ventas es acelerada. Y el formato es similar a lo que vemos en las películas. Aunque el encanto tradicional se ha desvanecido tras la irrupción de la compra online y telefónica.

Entre los lotes que se han subastado esta tarde, algunos que partían de 50 o 100 euros ni siquiera han obtenido una primera puja y serán devueltos a sus propietarios. Tampoco la han obtenido un Tàpies de 30.000 euros ni un acrílico de 24.000 euros de Joseph Marioni. Mientras que ‘Sotana’ (1969), de Rafael Canogar, de 200 x 150 centímetros y un precio de salida de 60.000 euros solo ha recibido una puja por dicha cantidad.

Por contra, la vasca Menchu Gal y su "Paisaje de Baztán" se ha vendido por 13.000 euros, cuando salía por 4.800. Y los Mompó han doblado el precio de salida, pasando de 300, 350 y 400 euros a 800, 950 y 700.

¿Por qué se puja por unos cuadros y no por otros? El nivel de las subastas en España es alto y de calidad, mezclándose grandes obras que están alcance de unos pocos con otras mucho más económicas. Pero lo que llega a pasar en una sala de subastas es impredecible.